Gemeente vangt huishoudens op na explosies Den Haag

Foto: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag bezoekt samen met het koninklijk paar het rampgebied na de explosies aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve / Koen van Weel, ANP

De gemeente Den Haag verzorgt opvang voor 19 huishoudens die niet meer terug kunnen naar hun woning als gevolg van explosies aan de Tarwekamp zaterdagochtend. Onbekend is om hoeveel mensen het gaat, omdat niet duidelijk is wie er thuis was toen het gebouw verwoest werd.

Een groot deel is opgevangen in een hotel, anderen hebben zelf een slaapplek geregeld, meldt burgemeester Jan van Zanen. De burgemeester benadrukt dat niemand op straat komt te staan. ‘We gaan ervoor zorgen dat iedereen gewoon netjes wordt opgevangen.’

Wijkcentrum

Sinds 10.00 uur maandagochtend staat in het wijkcentrum de publieke dienstverlening weer klaar om mensen te helpen. Van Zanen legt uit dat het om allemaal individuele gevallen gaat en iedereen weer iets anders nodig heeft. ‘Dat wordt allemaal opgenomen,’ aldus de burgemeester.

Aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve werd maandagochtend een zesde slachtoffer geborgen na de explosies. Hulpdiensten zouden vandaag nog verder zoeken naar slachtoffers onder het puin, instortingsgevaar maakt dit werk gevaarlijk. De operatie zou maandagochtend vroeg ‘een nieuwe fase’ ingaan, aldus Van Zanen.

De burgemeester legde uit dat na de brandweer de politie aan zet is. De omgeving rond de portiekflat wordt dan een plaats delict, waar forensisch onderzoek plaatsvindt. Als dat klaar is volgt de ‘nafase’, en die is voor de gemeente. Het gaat dan om de ‘bevolkingszorg’, aldus Van Zanen. ‘Huisvesting, verzekeringen, waar kan ik mijn fiets terughalen? Dat soort zaken gaan wij allemaal regelen.’

Afgegrendeld

In het kader van de openbare orde gaf de burgemeester een noodbevel af voor het rampgebied. ‘De situatie is bouwtechnisch onveilig. Het is nodig om verschillende maatregelen te nemen. Om te zorgen voor de veiligheid en om het verstoren van de openbare orde te voorkomen, heeft de burgemeester een noodbevel afgegeven,’ aldus de gemeente.

‘Het is verboden voor iedereen, behalve voor mensen met een geldig belang zoals bewoners en hulpverleners, om het gebied binnen te gaan dat ligt tussen de Reigersbergenweg, het Boekweitkamp, de sportvelden van VUC en het Kleine Loo, zoals aangegeven op de kaart hieronder.’

Halfstok

Aan de gebouwen van de gemeente Den Haag hangen maandag de vlaggen halfstok vanwege de dodelijke explosies. Dat geldt niet alleen voor het stadhuis, maar ook voor de kantoren van de acht stadsdelen. De gemeente laat weten dat er een vlaginstructie is gegeven.