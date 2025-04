Mislukken eerste aardgasvrije wijk Utrecht was te verwachten

Het viel te verwachten dat het project om Overvecht-Noord als eerste Utrechtse wijk aardgasvrij te maken zou stranden, stelt de Rekenkamer Utrecht. De gemeente had volgens een dinsdag gepubliceerd onderzoek ’te weinig geld, kennis, instrumenten en doorzettingsmacht’.

In 2016 bepaalde Utrecht dat Overvecht-Noord de eerste wijk moest worden waar mensen in 2030 volledig aardgasvrij zouden koken, douchen en verwarmen. Maar in 2024 werd de samenwerking tussen de gemeente en energieleverancier Eneco beëindigd. De Rekenkamer deed onderzoek naar de mislukking van het project.

Wettelijke opties beperkt

Volgens de Rekenkamer had Utrecht vanaf de start niet genoeg mogelijkheden om het gestelde doel te bereiken. De gemeente huurde weliswaar mensen met kennis in, maar de wettelijke opties om mensen van het aardgas af te krijgen bleven beperkt. Het lukte om subsidies binnen te halen, maar het geld was onvoldoende om het project te bekostigen.

Verder merkt de Rekenkamer op dat de gemeente de plannen niet bijstuurde toen de omstandigheden veranderden, bijvoorbeeld toen wetgeving werd uitgesteld. Ook spraken de gemeente en partners zoals Eneco onvoldoende over verschillen van inzicht.

Onduidelijkheid voor bewoners

‘De beëindiging van het project was daarmee voorspelbaar,’ concludeert de Rekenkamer. ‘Hoewel jarenlang aan het project is gewerkt, weten bewoners van Overvecht-Noord nu nog niet wanneer zij van het aardgas af moeten.’

In een reactie benadrukt het Utrechtse college dat de gemeente vooropliep in de transitie naar aardgasvrij wonen. De Rekenkamer heeft te veel ‘met de bril van nu naar de situatie van destijds’ gekeken, stelt het college. Het project heeft bovendien veel kennis opgeleverd.