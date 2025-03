Opnieuw middelen beschikbaar voor lokale isolatieaanpak

Gemeenten kunnen weer budget aanvragen om inwoners die dit het hardst nodig hebben te helpen bij het isoleren van hun woning. Er is 471 miljoen euro beschikbaar in de derde ronde van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP).

Met dit geld kunnen minimaal 213.000 woningeigenaren en bewoners in Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met slecht geïsoleerde huizen worden geholpen. Doel is om via de lokale aanpak isolatie tot en met 2030 in totaal 750.000 woningen te isoleren.

Laatste ronde

In 2023 vroegen tijdens de eerste ronde 337 van de 342 gemeenten budget aan. Vorig jaar, tijdens de tweede ronde, waren dit 340 gemeenten. Hiermee is in totaal al bijna 1,1 miljard euro uitgekeerd. Met de derde en laatste tranche voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI) komt hier dus 471 miljoen bij.

Van dit bedrag is 25,5 miljoen euro specifiek bedoeld voor doe-het-zelfmaatregelen en 13,4 miljoen euro voor gemeenten die extra woningen kunnen verduurzamen. Dit laatste bedrag is overigens na afloop van de internetconsultatie toegevoegd aan het budget. Aanvragen kan vanaf 1 april.

Wijzigingen voor de laatste ronde

Met het budget uit de derde ronde kunnen gemeenten voortbouwen op de isolatieaanpak die zij ontwikkelden met de middelen uit de eerste en tweede tranche van de regelingen. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd ‘om de regeling beter uitvoerbaar te maken,’ aldus de rijksoverheid.

Er kunnen meer woningen meedoen. De WOZ-waarden waar 80 procent van de woningen in de aanpak onder moet zitten, zijn namelijk geactualiseerd naar de waarden van 2024.

Een gemeente kan het budget uit alle tranches inzetten tot en met 2028, omdat de uitvoeringstermijnen voor alle tranches gelijk zijn getrokken. Ook is er nu de mogelijkheid om 2 keer een verlenging aan te vragen voor 1 jaar.

Als gemeente hoef je nog maar 1 keer per jaar monitoringsgegevens aan te leveren in plaats van 2 keer.

Ook is in de regeling versoepeld en verduidelijkt onder welke omstandigheden welk deel van het budget zal worden teruggevorderd.

Meer huishoudens helpen

Huishoudens met een laag inkomen lopen nog steeds een groter risico om in energiearmoede te vervallen, zo berekende TNO recent. Het aantal Nederlanders dat door de stijgende energieprijzen in de problemen komt, kan zelfs groter worden dan in 2023.

Verschillende gemeenten werken samen met het Regionaal Energieloket (REL) om kwetsbare huishoudens hierbij te ondersteunen. In de afgelopen periode zijn er in pilots op verschillende plekken vernieuwende projecten getest. De uitvoering van deze projecten kan betaald worden vanuit de Spuk Energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie.