Subsidieregeling voor aanpak isoleren huizen van start

Op 1 maart start de regeling Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie. Gemeenten kunnen vanaf dan subsidie aanvragen om woningeigenaren met een slecht geïsoleerd huis te helpen verduurzamen.

Met behulp van SpUk kun je als gemeente een eigen isolatieprogramma voor koopwoningen opzetten. De uitkering is vanaf begin volgende maand aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gemeenten bepalen zelf de vorm, inhoud en aanpak van het isolatieprogramma. Ze kunnen hierbij ook samenwerken met andere gemeenten en uitvoerende partijen.

Beschikbaar budget

Het budget is bestemd voor energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel energiezuinige ventilatiemaatregelen, ondersteuning van het project en uitvoeringskosten, zoals de inhuur van uitvoeringspartijen of een projectleider.

Voor iedere gemeente is er subsidie beschikbaar. Per woning kan er 1460 euro worden aangevraagd. Hoeveel een gemeente maximaal kan incasseren verschilt. Het bedrag is namelijk verdeeld op basis van het aantal slecht geïsoleerde woningen, inkomens en energiearmoede binnen de betreffende gemeente. De hoogte van de maximale bedragen staat in de bijlage 1 van de regelingstekst in de Staatscourant Publicatie. In totaal is er ruim 206,6 miljoen euro te vergeven.

Een gemeente kan zelf bepalen hoeveel subsidie er nodig is. Het gewenste bedrag kan daardoor ook lager uitvallen dan het maximale beschikbare SpuK-budget voor die betreffende gemeente.

Voorwaarden voor aanvraag

De SpuK-regeling is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen, zoals huizen met energielabel D, E, F of G. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een gemeenten voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moet minimaal tachtig procent van de te isoleren woningen een lagere WOZ-waarde hebben dan de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente of lager zijn dan 429.300 euro. Verder zit aan het te besteden bedrag aan energiebesparende isolatiemaatregelen en of energiezuinige ventilatiemaatregelen bijvoorbeeld ook een maximum per woning.

Drie subsidierondes

Er zijn drie aanvraagrondes voor deze SpUk. Voor de eerste ronde zijn er twee aanvraagperiodes in 2023 en wel van 1 maart tot 31 mei en van 1 september tot 31 oktober. In 2024 en 2025 volgen de tweede en derde subsidieronde voor de lokale isolatieaanpak, waarbij het dan gaat om nieuwe middelen. Bij iedere aanvraag moet een plan van aanpak voor een isolatieprogramma mee worden gestuurd.

Handig webinar

Gemeenten die op zoek zijn naar meer informatie kunnen het webinar terugkijken, dat de RVO op 21 februari organiseerde. Hierin wordt onder andere behandeld wat de regeling inhoudt, welke voorwaarden er gelden en hoe je het beste voorbereidingen treft voor de subsidieaanvraag. Andere gemeenten vertellen er ook over hun ervaringen en eigen isolatieaanpak, zoals lokale ambtenaren uit Oost-Groningen en Den Haag.

Nationaal Isolatieprogramma

Deze SpUk is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). In dit programma draait het om de isolatie van 750.000 woningen van eigenaar-bewoners, waarbij gemeenten de bewoners via een lokale aanpak ondersteunen.