Diep in de buidel tasten voor koophuis in Bloemendaal

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning bijna 429.000 euro. In Bloemendaal werd het meeste betaald, in Pekela het minst. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

De gemiddelde transactieprijs was in 2022 zo’n 42.000 euro hoger dan in 2021 en kwam uit op bijna 429.000 euro. Daarmee is het de hoogst gemeten gemiddelde prijs op jaarbasis sinds het begin van de meting in 1995, aldus het CBS.

De eerste drie kwartalen was nog een stijgende lijn te zien, in het laatste kwartaal daalde de gemiddelde transactieprijs iets ten opzichte van het derde kwartaal. Ook de prijsindex bestaande koopwoningen daalde in het vierde kwartaal, met 2,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dit is de eerste kwartaal op kwartaal daling in negen jaar.

Bijna overal een stijging

Volgens het CBS registreerden nagenoeg alle gemeenten in 2022 een hogere gemiddelde transactieprijs voor bestaande koopwoningen dan in 2021. In 25 gemeenten bedroeg de stijging minimaal 20 procent, in zeven gemeenten meer dan 25 procent. De grootste stijging van ruim 36 procent kwam voor rekening van de gemeente Zeewolde. In zes van de 345 gemeenten was er sprake van een daling. In Zoeterwoude was die het grootste met ruim 10 procent.

Kapitale huizen

Voor het eerst waren er drie gemeenten met een gemiddelde transactieprijs van meer dan 1 miljoen euro. In de gemeente Bloemendaal werd in 2022 de hoogste gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning gemeten: 1.118.894 euro. Daarna volgden Blaricum (1.099.057 euro) en Laren (1.030.092 euro), waar de gemiddelde transactieprijs ook boven de 1 miljoen euro uitkwam.

Goedkoop wonen in Pekela

In vier gemeenten lag de gemiddelde transactieprijs onder de 250.000 euro. De laagste gemiddelde koopsom voor een woning was 230.760 euro en werd in het Groningse Pekela gemeten. Net als in de gemeenten Kerkrade, Brunssum en Eemsdelta lag de gemiddelde transactieprijs hiermee onder de 250 duizend euro. Vorig jaar, in 2021, had Pekela met ruim 200.000 euro ook al de laagste gemiddelde transactieprijs.

Noord-Holland blijft prijzig

Het verschil in gemiddelde transactieprijs tussen de duurste en goedkoopste gemeente kwam daarmee uit op ruim 888.000 euro. In 2021 was dit nog 867.000 euro. De gemiddelde koopsom van een woning in de duurste gemeente, Bloemendaal, was daarmee bijna vijf keer zo hoog als in de goedkoopste gemeente, Pekela.

Eerder bleek al dat de woningen in Bloemendaal op 1 januari vorig jaar gemiddeld de hoogste WOZ-waarde van Nederland hadden, namelijk 828.000 euro. In Pekela bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde op die datum 167.000 euro.

Net als in 2021 bevonden zeven van de tien gemeenten met de hoogste woningtransactieprijzen zich afgelopen jaar in Noord-Holland. Van de tien gemeenten met de laagste prijzen liggen er opnieuw drie in de provincie Groningen en drie in Limburg.