Gemiddeld eigen vermogen 2254 euro per inwoner

Het totale eigen vermogen van Nederlandse gemeenten bedroeg eind 2022 bijna 39,7 miljard euro. Dat is 2254 euro per inwoner. Met 9064 euro per inwoner had Amsterdam relatief het hoogste eigen vermogen, gevolgd door Brielle (6468 euro per inwoner) en Rozendaal (5900 euro). Vlissingen sluit de lijst af, met slechts 129 euro per inwoner.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een analyse van het eigen vermogen van gemeenten. Het eigen vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Volgens de berekeningen van het CBS was de gemiddelde waarde van het bezit eind 2022 per inwoner 5666 euro, terwijl de schuld per inwoner 3412 euro bedroeg.

Deelname in Schiphol

Het hoge eigen vermogen van de hoofdstad komt volgens het CBS voornamelijk door het omvangrijke bezit van de gemeente, zoals grond, waardevolle infrastructuur en bedrijfsgebouwen. Daarnaast levert deelname in bedrijven als luchthaven Schiphol, netwerkgroep Alliander en de Johan Cruyff ArenA veel vermogen op. Ook Rotterdam heeft deelneming in Schiphol, net als in netbeheerder Stedin en het havenbedrijf, en mede daardoor een relatief hoog eigen vermogen van 4294 euro per inwoner. Daarnaast zijn er relatief weinig schulden, terwijl Amsterdam eind 2022 veel hogere schulden had dan de gemiddelde gemeente.

Aanmerkelijke verschillen

Tussen het eigen vermogen van gemeenten bestaan aanmerkelijke verschillen. Zo lag het vermogen van de twee andere grote steden Utrecht en Den Haag rond het landelijke gemiddelde van 2254 euro per inwoner. Van de 344 gemeenten hadden er 28 een eigen vermogen van meer dan 3000 euro per inwoner, in 54 gemeenten lag het vermogen onder de 1000 euro. Vlissingen staat helemaal onderaan met 129 euro per inwoner. Dat komt door hoge schulden sinds 2014 door grote verliezen op een nieuwbouwwijk. Eerder bleek uit een publicatie van het CBS ook al dat er regionale ongelijkheid is in de brede welvaart van gemeenten.

Allerkleinste gemeenten

Opvallend is dat de allerkleinste gemeenten vaak een relatief hoog eigen vermogen hebben. Zo staat Rozendaal (Gelderland) op de derde plaats na Amsterdam en Brielle. Maar ook op de Waddeneilanden Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog steekt het eigen vermogen boven het landelijk gemiddelde uit. Volgens het CBS zijn hiervoor verschillende redenen. In Rozendaal is dat omdat deze gemeente zo goed als schuldenvrij is, bij andere gemeenten bijvoorbeeld door het bezit van woningen of bedrijfsgebouwen.