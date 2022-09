WOZ-waarde woningen ‘hoogste ooit’

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning bedroeg op 1 januari van dit jaar 315.000 euro. Dat is 8,6 procent hoger dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de laatste cijfers.

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt gebruikt voor het berekenen van de lokale lasten. De gemeente Noardeast-Fryslân voert de lijst aan, volgens het CBS. Hier steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 19,5 procent relatief het sterkst, naar 233.000 euro per woning.

Amsterdam stijgt minder hard

Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Rotterdam het meeste toe, namelijk met 11,4 procent. In de gemeente Utrecht bedroeg de stijging 9,8 procent en in Den Haag kwam het percentage uit op 9,1. In de hoofdstad steeg de gemiddelde woningwaarde met 2,1 procent minder hard dan het landelijk gemiddelde.

Verschillen tussen provincies

In de provincie Flevoland steeg de gemiddelde woningwaarde bovengemiddeld met 11,8 procent tot 293.000 euro per woning. De gemiddelde WOZ-waarde ligt hiermee wel nog altijd onder het landelijk gemiddelde van 315.000 euro. In Noord-Holland en in Limburg steeg de gemiddelde woningwaarde met 6,5 procent het minst hard. De hoogste gemiddelde WOZ-waarde werd in Noord-Holland geregistreerd. Daar zijn de huizen nu gemiddeld 391.000 euro waard.

Bloemendaal bovenaan

In de gemeente Bloemendaal in Noord-Holland hebben woningen met 828.000 euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde van Nederland. De Groningse gemeente Pekela staat met 167.000 euro onderaan de ladder.

Prijsontwikkeling in de pas met WOZ

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Woningen worden voor de WOZ in 2022 getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus in dit geval van 2021. Als je de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen van het voorgaande jaar naast de ontwikkeling van de WOZ-waarde zet, blijkt dat deze heel geleidelijk met elkaar meelopen, aldus het CBS.

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden overigens alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde.