Stijgende bouwleges: ‘Noodplan voor privaat bouwtoezicht nodig’

De bouwleges stijgen in meerdere gemeenten hard en de verschillen blijven groot. Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat nieuwbouwwoningen voor steeds meer mensen onbereikbaar dreigen te worden. De vereniging wil dat minister De Jonge voor Volkshuisvesting met een noodplan en garanties komt voor de kosten van het te privatiseren bouwtoezicht.

Vereniging Eigen Huis doet samen met IGG Bouweconomie elk jaar onderzoek naar de hoogte van gemeentelijke bouwleges. Daarbij wordt gekeken naar vergunningskosten voor een verbouwing ter waarde van 10.000 euro, en voor een nieuwbouwwoning van 170.000 euro exclusief bouwgrond. Beide bedragen zijn tevens exclusief btw. In het rekenmodel komen de totale kosten voor de nieuwbouwwoning op ongeveer 400.000 euro.

Flinke stijgingen

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat bouwleges soms opnieuw flink stijgen of zelfs verdubbelen. In twaalf gemeenten betalen nieuwbouwkopers 10 procent meer leges dan verleden jaar. Koplopers onder de stijgers zijn Wormerland en Putten. In die eerste gemeente waren de leges voor een nieuwbouwwoning al 5787 euro. Dit jaar komt daar 6500 euro (113 procent) bovenop. In Putten stijgen de leges met 1684 euro oftewel 54 procent.

Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis, noemt de verhogingen in sommige gemeenten onacceptabel. ‘Voordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, moeten er met gemeenten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de tarieven worden berekend. Dan kan de gemeenteraad de kosten controleren en ingrijpen als dat nodig is.’

Verschillen extreem

Volgens de vereniging zijn de verschillen tussen gemeenten vaak extreem groot. Zo betalen nieuwbouwkopers in de gemeenten Wormerland, Terschelling en Zeist voor eenzelfde bouwvergunning tot ruim 12.000 euro, terwijl kopers in de gemeenten Weert, Den Haag en Waddinxveen rond de 2000 euro neertellen.

De leges voor een ‘kleine verbouwing’ zoals plaatsing van een dakkapel stijgen slechts licht. Gemiddeld loopt dit op van 388 naar 400 euro. De gemeente Wormerland is ook hier overigens een uitzondering met een stijging van 102 procent tot 766 euro.

Gemiddeld stijgen dit jaar de onderzochte bouwleges dit jaar met 2,7 procent. De vereniging merkt daarbij op dat de huidige tarieven eind 2021 werden vastgesteld, voordat de inflatie sterk opliep. Een gemiddelde nieuwbouwwoning kost momenteel 448.000 euro, inclusief grond en btw.

Privaat bouwtoezicht

De belangenbehartiger roept minister De Jonge op om een noodplan te maken voor het nieuwe private bouwtoezicht per 1 januari 2023. De kans is groot dat de prijzen van nieuwbouwwoningen hierdoor nog verder stijgen. ‘Als dat gebeurt wordt een nieuwbouwwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar,’ zo luidt de waarschuwing.

‘De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen mag het niet nog moeilijker maken,’ aldus Kremer. ‘Daarom willen we garanties van de minister dat de nieuwe wet niet leidt tot nog hogere vergunningskosten. Als dat toch gaat gebeuren, dan moet het Rijk snel kunnen ingrijpen.’