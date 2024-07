Aantal flexwoningen afgelopen 2 jaar flink gegroeid

De afgelopen jaren is het aantal flexwoningen, verplaatsbare woningen met een korte productietijd, flink gegroeid in Nederland. De verwachting is dat er in 2024 ongeveer 8.300 flexwoningen worden gebouwd. In 2023 waren dit er ruim 5.000 en in 2022 circa 3.400.

Dat schreef toenmalig woonminister De Jonge vorige maand in een update aan de Tweede Kamer. Om de woningnood aan te pakken is de afgelopen 2 jaar door onder meer het Rijk, gemeenten en de bouwbranche flink ingezet op de realisatie en plaatsing van flexwoningen. ‘Het is de snelste manier om de woningvoorraad uit te breiden,’ schrijft De Jonge.

Flexibele schil

Ook kunnen ze op locaties staan waar alleen tijdelijk woningbouw mogelijk is. En bieden flexwoningen de mogelijkheid om in te spelen op veranderingen in de woningmarkt. ‘Er ontstaat als het ware een flexibele schil om schommelingen in vraag en aanbod beter op te kunnen vangen, zeker als deze niet gelijk zijn verdeeld over het land’. De Jonge vroeg ABF Research te onderzoeken hoe groot een flexibele schil in totaal moet zijn en hoe die gaat werken. ‘Het rapport laat zien dat het concept flexibele schil kan werken.’

Stimuleringsregeling

De bouw van flexwoningen is onder meer gestimuleerd met financiële regelingen, zoals de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). In 2022 was er ruim 100 miljoen euro te verdelen, waarmee ruim 8.300 woningen zijn ontwikkeld. Een jaar later kwam het vervolg op de regeling, die tot en met 2026 loopt. Daarvan is nu ongeveer 21 miljoen euro toegekend aan 22 gemeenten. In totaal is er een bedrag van 282 miljoen euro beschikbaar, dus er is nog genoeg budget.

Alle 2000 verkocht

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) kocht 2 jaar geleden via een aanbesteding circa 2000 verplaatsbare woningen in. Met de bedoeling dat gemeenten deze over zouden kopen om snel te plaatsen. Maar die hadden niet direct veel interesse om de kant-en-klare huisjes neer te zetten. Delft was de eerste gemeente die toehapte en daarna ging het toch vrij snel. In september 2013 waren er nog maar 288 over, gaf De Jonge in zijn eerdere update aan. En ook die zijn inmiddels verkocht, het grootste deel aan Amsterdam voor onder meer statushouders.

Bouwvoorschriften verduidelijken

In de voortgangsbrief kondigt de toenmalig minister ook aan een aantal bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te verduidelijken. Dit om de bouw van flexwoningen verder te bevorderen. Onder meer het ‘in ongewijzigde samenstelling’ verplaatsen van die woningen naar een permanente locatie. En dat permanente woningen die initieel gebouwd zijn op een tijdelijke locatie, al voldoen aan de Bbl-eisen voor nieuwbouw en de kwaliteitseisen dus niet aangepast hoeven worden. Eerder ontstond hierover verwarring.

Het is nu afwachten of en op welke wijze zijn opvolgster minister Keijzer verder gaat met het stimuleren van flexwoningen.