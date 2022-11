Eerste gemeenten krijgen geld voor versnellen bouw flexwoningen

Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken

De eerste ronde in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is door minister De Jonge van Volhuisvesting toegekend. Dertien gemeenten en een samenwerkingsverband krijgen financiële ondersteuning voor woningbouwprojecten die tijdelijke huisvesting versnellen. ‘Ze dragen zo bij aan het verminderen van de druk op de asielketen.’

In deze eerste ronde is 22 miljoen euro van de in totaal 100 miljoen euro toegekend aan onder meer Hengelo, Middelburg, Ommen en Wijchen. Hiermee worden 1865 flexwoningen gerealiseerd. De eerste woningen moeten in 2023 worden opgeleverd en uiterlijk in 2024 moeten alle huizen klaar zijn. De twee eerstgenoemde gemeenten krijgen dit en komend jaar ook geld uit een ander potje om woningen voor statushouders te regelen.

Bijdrage

In december zijn overige gemeenten en projecten bekend die geld uit de stimuleringsregeling krijgen. De rijksbijdrage per woning is maximaal 12.000 euro en 10 miljoen euro per gemeente. De exacte hoogte van de uitkering per gemeente hangt af van de geraamde kosten en benodigde bijdrage. Ook krijgen een paar gemeenten een hoger bedrag omdat er in de voorbereidende fase aparte afspraken zijn gemaakt.

Versnelling

In het kader van doorstroom in de asielcrisis kregen de veiligheidsregio’s de taak om versneld 5.000 flex- en transformatiewoningen te realiseren. Eind juni bereikten het kabinet en het Veiligheidsberaad een akkoord om daar binnen zes weken 2500 extra flexwoningen bij te doen.

De 7.500 statushouders kunnen dan naar zogenoemde tussenvoorzieningen, zoals omgebouwde kantoren, panden, of verpleeghuizen. Het Rijk zette geld, logistieke ondersteuning en mankracht in om veiligheidsregio’s en gemeenten hierin te ondersteunen.

Geen resultaten

Half augustus gaf het kabinet aan meer dwang uit te gaan oefenen in de asielcrisis. De maatregel om versneld 7.500 vergunninghouders uit te plaatsen leidde niet tot resultaten. ‘Met alle betrokken partijen bespreken we nu hoe dit alsnog kan. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheidsregio’s die tot dusver achterbleven.’ Het aantal te realiseren flexwoningen werd eind augustus opgehoogd naar 37.500 tot en met 2024.

Taskforce

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting is opgericht om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen zodat statushouders naar een woning kunnen. ‘Samen met 100 miljoen euro aan middelen vergroot dit de slagkracht,’ aldus De Jonge. ‘De taskforce spoort snel te realiseren projecten op en helpt medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken.’

Stimuleringsregeling

Ook de stimuleringsregeling werd in het leven geroepen. Inmiddels zijn er zoveel aanvragen gedaan dat het plafond van 100 miljoen euro is bereikt. Nieuwe inschrijvingen komen op een wachtlijst.

De Taskforce beoordeelt de door gemeenten ingediende projecten. Worden op korte termijn de beoogde doelgroepen gehuisvest en is het project haalbaar op die termijn? Lopende projecten komen niet in aanmerking, om er zeker van te zijn dat de bijdrage echt gaat naar de realisatie van extra woningen. Op basis van het advies kent De Jonge het bedrag wel of niet toe. De minister kan nog afwijken van het advies.