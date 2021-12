Dertien gemeenten krijgen geld voor woningen statushouders

Dertien gemeenten krijgen geld om in de komende twee jaar woonruimte te regelen voor 800 mensen met een verblijfsvergunning. Voor de plannen is door het kabinet 14,9 miljoen euro vrijgemaakt. Ondertussen slaken hulporganisaties een noodkreet voor meer en betere opvanglocaties voor vluchtelingen. Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, vanwege het woningtekort.

De regeling huisvesting aandachtsgroepen moet bijdragen aan een oplossing. Ook worden 600 woonruimtes gerealiseerd voor andere aandachtsgroepen, zoals studenten en arbeidsmigranten. Het gaat om bijvoorbeeld flexwoningen, tijdelijke woningen of de transformatie van een leegstaand kantoorpand. Van de huizen zijn er 548 voor twee of drie jaar beschikbaar. De rest kan voor vijf jaar of langer bewoond worden.

De dertien gemeenten ontvangen in totaal 14,9 miljoen euro. Er zijn woningen gepland in Alkmaar, Amersfoort, Assen, Breda, Den Haag, Grave, Hengelo, Meierijstad, Middelburg, Purmerend, Renkum, Veenendaal en Vijfheerenlanden. De grootste bedragen gaan naar respectievelijk Breda, Den Haag, Vijfheerenlanden en Amersfoort. Die gemeenten ontvangen ieder meer dan 1,5 miljoen euro.

Meerdere potjes

Het kabinet heeft meerdere potjes om woningen te regelen voor aandachtsgroepen. Vorige week werden nog cijfers naar buiten gebracht over een andere regeling voor dezelfde doelgroep, die ook via gemeenten loopt. Hiervoor hebben gemeenten 35,5 miljoen euro aangevraagd om 7.427 woonruimtes en 1651 verblijfsruimtes te realiseren, waarvan ‘bijna duizend’ voor asielzoekers. Deze aanvragen worden nog beoordeeld.

Doorstromen

‘Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen. Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland,’ aldus demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongren. Haar zogenoemde regeling huisvesting aandachtsgroepen moet bijdragen aan een oplossing.

Nu wachten 12.200 vergunninghouders in een asielzoekerscentrum op een woning. Via verschillende regelingen worden gemeenten geholpen om hen (soms ook tijdelijk) te huisvesten. Ze kunnen daarvoor bijvoorbeeld een beroep doen op de hotel- en accommodatieregeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vergunninghouders die wachten op huisvesting kunnen meedoen met de logeerregeling van het COA om zo hun inburgering sneller te kunnen starten.

Doorbreek impasse

Ondertussen slaken hulporganisaties een noodkreet voor meer en betere opvanglocaties. Er moet er zo snel mogelijk gezorgd worden voor voldoende opvanglocaties voor vluchtelingen. Die oproep doet het Rode Kruis, dat sinds enkele maanden het COA ondersteunt bij de opvang van Afghanen en andere asielzoekers die in Nederland aankomen. De noodhulporganisatie roept bij de opvang betrokken partijen ‘met klem’ op om ‘de huidige impasse te doorbreken’.

Het COA biedt momenteel opvang aan ongeveer 35.000 mensen, deels op tijdelijke locaties. De vraag naar opvangplekken loopt volgend jaar alleen maar verder op, liet het COA vorige week weten. In 2022 zijn 42.000 opvangplekken nodig. Er stromen niet genoeg statushouders naar een woning door, vanwege het grote woningtekort in Nederland.

Stabiliteit

Naast de inzet op nieuwe opvangplekken, roept het Rode Kruis gemeenten en het ministerie van Defensie op om het gebruik van de huidige opvanglocaties te verlengen. Volgens directeur Marieke van Schaik, moet voorkomen worden dat ‘we in een crisisnoodopvangsituatie terechtkomen waarbij mensen elke 72 uur worden verplaatst’. Zij zegt dat de rijksoverheid en de gemeenten verantwoordelijk zijn om te zorgen voor stabiliteit en veiligheid voor deze mensen.

Noodopvang schiet tekort

Ook volgens VluchtelingenWerk Nederland schiet de wijze waarop vluchtelingen en asielzoekers in Nederlandse noodopvanglocaties worden opgevangen ‘ernstig te kort’. Dat blijkt volgens de organisatie uit een inventarisatie van de leefomstandigheden van 5000 asielzoekers in 21 noodopvanglocaties.

In een brandbrief doet VluchtelingenWerk een dringend beroep op staatssecretaris Broekers-Knol, provincies en gemeenten om deze noodplekken zo snel mogelijk te sluiten. ‘Op dit moment ligt de sleutel van de oplossing bij gemeenten, die onvoldoende opvanglocaties beschikbaar stellen. Door meer geschikte locaties aan te wijzen en haast te maken met het huisvesten van erkende vluchtelingen kunnen zij het tij keren,’ aldus de organisatie.