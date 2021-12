Rotterdamse kinderen mogen jaar gratis in bus, metro en tram

De gemeente Rotterdam start begin volgend jaar een proef, waarbij kinderen tussen de vier en twaalf een jaar lang gratis mogen reizen met het openbaar vervoer.

De Rotterdamse raad besloot tot de proef na een ingediende motie. Alle Rotterdamse kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen hierdoor in 2022 gratis reizen met metro, tram en bus van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET.

Inclusievere stad

Met de proef wil Rotterdam het openbaar vervoer toegankelijker maken voor de jongste inwoners. Wethouder Judith Bokhove van mobiliteit, jeugd en taal: ‘Als kinderen gratis reizen met het ov, is het voor gezinnen veel goedkoper om met de tram, bus of metro te reizen. Bovendien is het een veel leukere ervaring dan een ritje met de auto. Ook draagt de proef bij aan onze ambitie om de stad gezonder en inclusiever te maken.’

Vertrouwd raken

De kinderen krijgen zo ook de kans vertrouwd te raken met ov en de stad op een andere manier te ontdekken. De gemeente groeit, de ruimte wordt schaarser en de economie verandert. Daarbij vraagt het klimaat om andere keuzes. Zo zet Rotterdam in op ‘duurzame bereikbaarheid’. Stimuleren van het ov, wat de proef beoogt, draagt hieraan bij.

Aanvragen

Rotterdamse ouders hebben voor de aanvraag van gratis ov voor hun kinderen drie dingen nodig. Allereerst moeten ze zorgen voor een persoonlijke ov-chipkaart voor hun kind. Daarnaast hebben de kinderen een eigen DigiD nodig. Dat is allebei online te regelen. Daarnaast moet ouder of kind in het bezit zijn van een e-mailadres.