Brede roep om nationaal fietsplan

Het Rijk moet werk maken van een nationaal fietsplan. Daarvoor zou het miljoenen euro’s uit het Europees Herstelfonds moeten oormerken voor een goede fietsinfrastructuur. Deze oproep wordt gedaan door een grote coalitie van onder andere zeventien gemeenten en twaalf provincies.

De Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam voeren de coalitie aan. Volgens het samenwerkingsverband lagen er eerder al afspraken op tafel met provincies en regionale partijen voor de ontwikkeling van een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NT). ‘De provincies en vervoerregio’s hebben hun huiswerk gedaan en hebben miljoenen gereserveerd. Nu is het wachten op het Rijk om door te kunnen pakken. De langdurige formatie heeft dit proces vertraagd. Hierdoor is er geen zicht op geld voor de uitvoering van alle plannen,’ zo staat in een persbericht van de coalitie.

Herstelfonds aanspreken

Tot 2027 is er ruim zeven miljard euro nodig om de fietsinfrastructuur van de toekomst aan te leggen. Het Europees Herstelfonds, met daarin zes miljard euro, zou volgens de coalitie een oplossing kunnen bieden. De ondertekenaars roepen het Rijk daarom op om de fiets een prominente plek te geven in het Europese miljardenfonds. ‘Het nationale herstelplan moet voor minimaal 37 procent worden besteed aan klimaatdoelen. De fiets is hiervoor een logisch middel. ‘Daarnaast kan een goede fietsinfrastructuur bijdragen aan de ontsluiting van woningbouw en voldoet het aan de eisen vanuit Brussel.’ Dat stelt Gerard Slegers, dagelijks bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam.

Fietsen draagt bij aan bereikbare steden

Meer aandacht voor de fiets is dan ook logisch, aldus de coalitie. Zeker nu Nederland voor een grote verstedelijkingsopgave staat. In de grote steden is sprake van grootschalige woningtekorten en de komende jaren zal er flink gebouwd moeten worden. De fiets helpt klimaatdoelen te bereiken en bij het het bereikbaar houden van nieuwe woningen en de voorzieningen buiten de steden. ‘Bovendien is fietsen erg gezond en draagt het bij aan onze verkeersveiligheidsdoelstellingen,’ aldus Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond.

Over de coalitie

Naast de Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam, horen ook de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland tot de coalitie. Net als de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Houten, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Den Bosch, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Maassluis, Rotterdam, Tilburg, Zwolle, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen.