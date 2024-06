Noord-Beveland uitgeroepen tot Fietsgemeente 2024

(Foto: Fietsersbond)

De gemeente Noord-Beveland is door de Fietsersbond uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke gemeente. Ook Kampen, Zoetermeer en Texel vielen in de prijzen.

De verkiezing voor beste Fietsgemeente is een tweejaarlijkse verkiezing van de Fietsersbond om gemeenten te stimuleren en belonen. De rapportcijfers worden bepaald aan de hand van een vragenlijst die door 46.000 fietsers is ingevuld over het fietsklimaat in hun gemeente, aangevuld met een aantal criteria van de bond.

Noord-Beveland wint

Dit jaar komt gemeente Noord-Beveland als winnaar uit de bus. De gemeente mocht een prijs in ontvangst nemen voor beste kleine gemeente én voor de landelijke titel. De vorige verkiezing ging Schiermonnikoog er met de winst vandoor, in 2020 won Veenendaal de eretitel.

Fietsen hoog op de agenda

De fietsers in Noord-Beveland geven aan dat er veel voor hen wordt gedaan. Zoals het creëren van mooie routes en goed onderhouden fietspaden. Fietspaden en fietsstroken zijn er breed genoeg en ook verkeersvoorzieningen als stoplichten en bewegwijzering zijn op orde. Opvallend aan de resultaten is dat fietsers weinig conflicten ervaren met andere weggebruikers op met auto’s gedeelde wegen.

Wethouder van der Maas van gemeente Noord-Beveland is trots op de titel. ‘Fietsen staat hoog op de sportieve agenda van de gemeenteraad. We willen er zijn voor alle fietsers, van jong tot oud en van beginnend tot ervaren. Zo organiseerden we tijdens onze fietsweken diverse fietsactiviteiten, zoals ‘dikke bandenraces’ voor kinderen en ‘Doortrappen’ voor senioren.’

Kampen, Zoetermeer en Texel

Naast Noord-Beveland, vielen nog 3 gemeenten in de prijzen. Gemeente Kampen ging er vandoor met de titel ‘Beste middelgrote gemeente’ en de gemeente Zoetermeer won in de categorie ‘Beste grote gemeente’. De gemeente Texel was de winnaar in de categorie ‘Snelste stijger’.

Ergernissen

De enquête over het lokale fietsklimaat leverde ook veel andere informatie op. Fietsers gaven bijvoorbeeld antwoord op vragen als ‘is fietsen in jouw gemeente stressvol of ontspannend?’ en ‘kunnen kwetsbare groepen, zoals kinderen en senioren, zorgeloos fietsen’? Uit deze gegevens blijkt dat ouderen zich vaker ergeren aan brommers en scooters op fietspaden. Jongeren hebben minder moeite met het delen van de weg met auto’s. Vrouwen maken zich vaker zorgen over de veiligheid van kinderen op weg naar school. Fietsers in stedelijke gebieden ervaren hun fietstochten vaak als stressvol, in tegenstelling tot fietsers in landelijke gebieden, die zich over het algemeen veiliger voelen.

Lokale scores

De Fietsersbond zette voor elke gemeente de scores op een rij, en deed dat op een aantal verschillende onderdelen. Voor elke gemeente is er ook een infographic te vinden, met daarin een aantal relevante data uit de enquêtes. Zo zie je hier bijvoorbeeld de score van 2024 ten opzichte van twee jaar eerder, het aantal ingevulde enquêtes, de uiteindelijke uitslag en de score op de verschillende categorieën zoals beleving, infrastructuur en de ‘omrijdfactor’.