Veenendaal gekroond tot Fietsstad 2020

Veenendaal mag zich Fietsstad 2020 noemen. De gemeente won de verkiezing voor beste fietsgemeente en stak daarmee Enschede, Scherpenzeel, Schiermonnikoog en Winterswijk de loef af.

De verkiezing Fietsstad 2020 is onderdeel van een tweejaarlijkse reeks door de Fietsersbond. De bond wil gemeenten stimuleren het fietsklimaat te bevorderen door te belonen. Zo’n 45.000 mensen gaven dit jaar hun mening over de kwaliteit van de fietsmogelijkheden in hum omgeving. De bond legde daarnaast het gemeentelijke fietsbeleid langs de lat. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar zaken als de hoeveelheid vrijliggende fietspaden naast 50-kilometerwegen, stedelijke dichtheid en hoe groot de afstand is die fietsers moeten afleggen.

Fijn fietsen in Veenendaal

Veenendaal mag dus de eretitel op de schouw zetten. De gemeente deed het vooral goed op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en fietsparkeergelegenheid. Volgens Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, verdient Veenendaal deze titel als geen ander. ‘Het is lekker en ontspannen fietsen in Veenendaal, en dat waarderen fietsers. De fietspaden zijn er breed, fietsers voelen zich veilig en fietsparkeerplekken zijn goed geregeld. Ook objectief gezien scoort Veenendaal goed. Een ideale fietsstad dus.’

Wethouder Engbert Stroobosscher is erg blij met de prijs. ‘We blijven ook mét deze gewonnen prijs onze inwoners stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets te doen. Binnenkort gaat er weer een mooi project van start om ouders te bewegen hun kinderen op de fiets naar school te brengen in plaats van met de auto. Op die manier willen we ook de jonge generatie het belang van fietsen bijbrengen. De komende tijd besteden we dan ook veel aandacht aan fietsparkeren en voegen we nog meer faciliteiten zoals fiets-nietjes en grotere stallingen bij treinstations toe. Deze prijs is echt de kroon op ons werk van de afgelopen tijd.’

Best scorende gemeenten

Naast de eretitel ging Veenendaal ook met de prijs voor beste middelgrote gemeente naar huis. Enschede won de prijs voor beste grote gemeente, Winterswijk bleek de beste de categorie klein. Scherpenzeel was ten opzichte van 2018 de grootste stijger, terwijl Schiermonnikoog een eervolle vermelding kreeg voor beste fietseiland. De bovengenoemde gemeenten voeren samen met Houten, de winnaar van de vorige editie, de top 100 aan van best scorende gemeenten.

Snelste stijgers

De tien gemeenten die in de afgelopen twee jaar de meeste vooruitgang hebben geboekt en de lijst met snelste stijgers aanvoeren na Scherpenzeel, zijn: Westerwolde, Berg en Dal, Someren, Bronckhorst, Weert, Venray, Schiermonnikoog, Pekela en Noord-Beveland.

Hoe scoort jouw gemeente?

Bij de Fietsbond kun je terecht om te zien hoe jouw gemeente scoort als het gaat om fietsbeleid.