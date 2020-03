Smart fietspaden veroveren de ruimte

De gemeente Texel heeft zonnepanelen geïntegreerd in een fietspad. De proef moet uitwijzen hoe de panelen zich in de praktijk houden en wat de bijdrage aan de energieambitie op het Waddeneiland kan zijn. Texel is niet de enige gemeente: op meer plekken wordt getest met fietspaden die ‘smart’ zijn.

In totaal is er tien vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst op een fietspad aan de Westerweg bij Den Burg. De panelen blijven in ieder geval een half jaar liggen. Tijdens deze periode wordt de stroomopbrengst nauwkeurig gemeten, en geleverd aan een boerderij in de buurt. Daarnaast wordt de slijtvastheid en stroefheid in de gaten gehouden. Na afloop van de periode valt het besluit of de proef een vervolg krijgt en of er wellicht meer paden met zonnepanelen op het eiland komen.

Wethouder Huisman: ‘Als de pilot slaagt, geeft dit voor de toekomst goede mogelijkheden. Er ligt heel wat kilometer fietspad op Texel dat potentieel een mooie bijdrage kan leveren aan onze energieambitie.’

Slim fietspad

Hoe het fietspad eruit ziet? Er is nieuw beton gestort, op een deel daarvan zijn zonnepanelen geplaatst. Het beton en de panelen voldoen aan de wettelijke eisen voor fietspaden. Volgens Texel gaat het hier om een unieke proef. ‘In tegenstelling tot andere pilots met solar-fietspaden in het land, zijn de panelen hier in een composiet materiaal gegoten en dat is op het beton verlijmd. Dankzij dit concept kunnen panelen ook op bestaand beton geplaatst worden.’ Daarnaast betekent dit dat als één paneel beschadigd raakt, deze vrij gemakkelijk vervangen kan worden, aldus de gemeente.

Fietspad van de toekomst

Op verschillende andere plekken vinden experimenten plaats met slimme fietspaden. Tussen Utrecht en Wageningen is men bijvoorbeeld bezig met het Fietspad van de toekomst. Gemeenten, provincie Utrecht, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken daarvoor samen. Op dit fietspad mogen innovaties op fietsgebied worden ontwikkeld en getest in de vorm van pilots. Denk bijvoorbeeld aan geïntegreerde zonnepanelen, slimme verkeerslichten die fietsers sneller voorrang geven, een duurzaam wegdek dat overdag energie opslaat en in het donker oplicht, een nieuw type fietswerkplaats en duurzame fietsen van bamboe.

In september 2018 opende Zwolle het eerste PlasticRoad-fietspad, gemaakt van gerecycled plastic. De gemeente had daarmee toen een wereldprimeur te pakken. Door sensoren die meten wat er op het plastic gebeurt, worden tegelijkertijd gegevens verzameld. Kort daarna, in november van hetzelfde jaar, werd het fietspad in een tweede testgemeente in gebruik genomen: Steenwijkerland presenteerde een plastic variant van 30 meter in Giethoorn. De pilot loopt in totaal vijf jaar.