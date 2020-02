Zeker 165 gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Meerdere gemeenten zijn al bezig met het zoeken en vervangen van de leidingen, of gaan dit doen.

Van de 217 gemeenten (61 procent van het totaal) die een vragenlijst invulden, blijkt dat 165 niet weten of er nog loden leidingen zijn in gebouwen. Dat schrijft de NOS op basis van een enquête. In 93 gemeenten is niet bekend of panden in eigen beheer nog leidingen van lood bevatten. Dat zou kunnen gaan om basisscholen en kinderdagverblijven, 39 gemeenten laten weten dit te gaan onderzoeken.

Grote steden doen onderzoek

Verschillende gemeenten zijn al bezig met onderzoek naar de loden leidingen. Zo test Utrecht momenteel of er lood zit in het kraanwater van basisscholen en kinderdagverblijven in gemeentelijke panden die voor 1960 zijn gebouwd. Uit een quickscan blijkt dat in zes schoolgebouwen verhoogde concentraties lood in het water zijn gevonden. Bij één school zijn er waarschijnlijk loden leidingen aanwezig en bij de andere scholen wordt dit nog nader onderzocht.

De gemeente Amsterdam meldde dat ze loden leidingen in gemeentepanden gaat vervangen. Momenteel inventariseert de hoofdstad ook alle panden in gemeentelijk bezit van vóór 1960. Gevonden loden leidingen worden meteen vervangen. Volgens Amsterdam zijn er naar schatting ‘nog duizenden woningen en andere gebouwen van voor 1960 met loden leidingen.’ Prioriteit ligt bij kinderdagverblijven en Ouder Kind Centra, daarna komen de scholen aan de beurt.

Ook Rotterdam onderzoekt in hoeverre er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is, zoals scholen, sportzalen en kinderdagverblijven. De gemeente geeft aan dat het zeker nog enige tijd in beslag zal nemen. ‘Bij elk gebouw moeten de buizen op verschillende plekken gecontroleerd worden.’ Ook Haarlem verwacht uitgebreid onderzoek te moeten doen naar de aanwezigheid van loden leidingen in het vastgoed van de gemeente, zo meldde NHnieuws.nl.

De risico’s van lood in drinkwater

Lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Eind 2019 bleek uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad dat de risico’s van lood in drinkwater groter zijn dan werd gedacht. Vooral baby’s, jonge kinderen tot en met zeven jaar en zwangere vrouwen lopen risico door het drinken van water uit loden leidingen.