West Maas en Waal fel tegen stortingen Rijkswaterstaat

De top van Rijkswaterstaat heeft ‘erdoorheen gedrukt’ dat een half miljoen ton granuliet kon worden gestort in natuurplas Over de Maas in Gelderland. De gemeente West Maas en Waal reageert geschokt en dringt er bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op aan dat de lozingen per direct stoppen.

Granuliet komt vrij bij het bewerken van graniet en zandsteen. Het gaat om de fijnste deeltjes daarvan. Het besluit om de stortingen toe te laten was tegen het uitdrukkelijke advies van de verantwoordelijke ambtenaren. Dat meldt Zembla op basis van interne e-mails en documenten die het in bezit heeft en uit gesprekken die het onderzoeksprogramma heeft gevoerd met bronnen binnen en rond Rijkswaterstaat.

Toxische stoffen

Ambtenaren van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zouden hun zorgen hebben geuit over de effecten op het milieu van het storten van granuliet. Er zouden toxische stoffen kunnen ontstaan. Maar in een reactie op de uitzending benadrukt Rijkswaterstaat dat alles volgens het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet gaat. Daarbij kijkt de dienst ‘goed naar de gevolgen voor mens en milieu’.

‘Granuliet is grond’

Rijkswaterstaat ontkent dat het om afval zou gaan: ‘granuliet kan worden beschouwd als grond’. Aan die kwalificatie is een uitvoerige technische discussie voorafgegaan. ‘Dat laat onverlet dat er te lang onduidelijkheid is geweest over de vraag of granuliet grond of bouwstof is. Dat proces had, terugkijkend, wellicht beter gekund.’

Zwaar teleurgesteld

Toch is de gemeente is er niet gerust op na de uitzending, die tijdens de gemeenteraadsvergadering ‘live’ werd bekeken. West Maas en Maal zal daarom bij het kabinet aandringen op een onmiddellijke stop van de stortingen. ‘Als dit waar is, dan zijn we zwaar teleurgesteld in onze mede-overheid. Wij zijn er absoluut niet van gediend dat er zo met ónze burgers wordt omgegaan,’ zegt wethouder Ans Mol tegen de Gelderlander.

Geen zeggenschap

Sinds de stortingen afgelopen november begonnen, zou er al minimaal 100.000 ton onder water zijn verdwenen. Ook de Tweede Kamer is gealarmeerd en wil de kwestie bespreken. De gemeente zou niet meer kunnen uithalen dan een verzoek om ermee op te houden. ‘Wij hebben steeds onze twijfels gehad. Maar als Rijkswaterstaat zegt dat het mag, dan hebben wij geen zeggenschap meer,’ aldus Mol.