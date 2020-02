Amsterdam treft maatregelen voor veiligheid meisjes en vrouwen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema treft maatregelen om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de hoofdstad te verbeteren. Dit is nodig omdat zij volgens recente signalen steeds vaker te maken krijgen met seksuele intimidatie of geweld.

De gemeente begint onder meer de campagne ‘Jij staat niet alleen’, die zich richt op meisjes en vrouwen die hiermee te maken hebben. Ze krijgen daarbij steun van ‘positieve rolmodellen’, sterke vrouwen die ze bijstaan.

Lastiggevallen

Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de vrouwen in Amsterdam wel eens wordt lastiggevallen op straat. In de leeftijd 15-34 jaar is dit percentage 81 procent. Ook online hebben meisjes en vrouwen veelvuldig te maken met seksuele intimidatie. Voor een beperkte groep is de situatie echt alarmerend en bijna uitzichtloos, omdat ze in een negatieve spiraal zitten van misbruik en geweld, schrijft de burgemeester.

Horecabranche

De gemeente roept ook personeel van hotels, restaurants en nachtclubs op als ze zaken als misbruik en intimidatie zien, dat te melden. Halsema gaat met de horecabranche in gesprek om hierover afspraken te maken, eerst op vrijwillige basis maar de burgemeester kijkt ook of ze bedrijven kan dwingen dit te doen. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie is de gemeente verder een project begonnen om intimidatie online aan te pakken.

Aanpak op maat

Voor jonge vrouwen met complexe problemen die herhaaldelijk slachtoffer zijn van seksueel geweld komt een speciale aanpak op maat. Daarbij worden onder meer de onderlinge netwerken van meisjes in beeld gebracht, evenals de jongens en mannen die zich daaromheen bevinden. Ook zet het stadsbestuur zich in om te zorgen voor woonruimte voor deze kwetsbare groep jonge vrouwen.

Onderzoek

Volgens Halsema mijden veel meisjes die in de problemen zitten hulp. Het is daardoor onduidelijk wat er zich precies afspeelt. De komende tijd wordt daarom in samenwerking met de Rapporteur Mensenhandel nader onderzoek gedaan om de deze groep beter in beeld te krijgen.