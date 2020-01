Rotterdam roept op tot aansluiting bij vuurwerkverbod

De laatste, onrustige jaarwisseling doet de vuurwerktraditie verder de das om. Het kabinet neemt een besluit over aanscherping, Rotterdam knalt daar als eerste grote stad overheen met een totaalverbod. En roept de regering op te volgen.

De ministerraad hakt vandaag een knoop door, zo melden media al ruim van tevoren. Naar verluidt zal het kabinet overgaan tot het verbod dat eerder door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is geadviseerd. Knalvuurwerk en pijlen behoren dan tot het verleden. Dat zou het karakter van de jaarwisseling al drastisch veranderen.

Roep om landelijk totaalverbod

Onder druk van de Tweede Kamer en de snel gewijzigde publieke opinie, kondigde het kabinet onlangs al aanvullende maatregelen aan. Die worden nu concreet ingevuld. In steeds meer gemeenten gaan stemmen op voor een landelijk totaalverbod, maar de coalitie zou dit nog niet willen.

Rotterdam is er intussen wel klaar mee. Ondanks tegenstand van CDA, PVV en Leefbaar Rotterdam schaart een meerderheid van de raad zich achter een motie die oproept tot een totaalverbod (pdf). De lokale VVD zou nog twijfelen. De voorstanders in Rotterdam willen het kabinet het goede voorbeeld geven, benadrukten ze donderdag in de raad.

‘Staakt-het-vuren’

De stad zou wensen dat de landelijke politiek volgt, zei ook burgemeester Aboutaleb. ‘Natuurlijk, het kabinet is vrij om te besluiten. Maar het zou vanuit het oogpunt van wetgeving en het lokaal houden van Nederland op dit belangrijke punt, niet verstandig zijn om het land te dwingen in een tweetal situaties. Het is tijd voor een staakt-het-vuren.’

De burgemeester wees erop dat zijn stad niet als enige de mogelijkheid van een totaalverbod benut. In de directe omgeving stellen ook Schiedam en Ridderkerk een verbod in. In Apeldoorn hakte de raad afgelopen oktober de knoop al door, maar burgemeester Ton Heerts lijkt nog een slag om de arm te houden. Heerts en Aboutaleb behoren beiden tot de PvdA.