Nieuwe wet om jongeren te begeleiden naar werk vanaf 2026

Minister Bruins (OCW) diende deze week het wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’ in bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter helpen, onder andere door ondersteuning van en samenwerking tussen scholen, Doorstroompunten en gemeenten. De wet moet op 1 januari 2026 ingaan.

Met de nieuwe wet willen minister Bruins, staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) en staatssecretaris Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt verbeteren, om zo veel mogelijk arbeidspotentieel te benutten. Jongeren die dat nodig hebben, krijgen ondersteuning van scholen, Doorstroompunten en gemeenten, die daarbij verplicht gaan samenwerken. Deze ondersteuning geldt voor jongeren tot 27 jaar van het mbo, vso, pro en vroegtijdig schoolverlaters.

Ruim 100.000 jongeren zonder werk

Ondanks de personeelstekorten zijn er volgens het CBS ruim 100.000 jongeren die geen werk hebben en geen opleiding volgen (Landelijke Jeugdmonitor 2024). Lang niet alle jongeren vinden zelfstandig een baan of vervolgopleiding en gemeenten kunnen niet altijd voldoende passende ondersteuning bieden. Om mbo’ers een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te bieden, startten 19 gemeenten begin dit jaar projecten met een zogeheten ‘AanDeBak’-garantie.

Uitval voorkomen

‘Een te grote groep jongeren valt in de cruciale overgang van school naar werk buiten de boot, terwijl we een enorm tekort hebben aan vakmensen’, aldus minister Bruins. ‘Met deze wet voorkomen we uitval en dragen we bij aan het opleiden en inzetten van vakmensen die zo hard nodig zijn om onze maatschappij draaiende te houden.’ In de nieuwe wet worden succesvolle elementen uit de tijdelijke aanpak jeugdwerkloosheid voortgezet.

Doorstroompunt

Gemeenten hebben een wettelijke taak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan: dit doen ze via het Doorstroompunt. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, maar werkt samen met andere gemeenten in Doorstroompunt-regio’s met een contactgemeente die coördinerende taken vervult. Daarom wordt gesproken van het ‘Doorstroompunt’ als het gaat om de Doorstroompunt-taken van de gemeente. Zo worden ze onderscheiden van de Participatiewet-taken van de gemeente.

Wat houdt de wet in?

Het wetsvoorstel voorziet in een pakket van 4 samenhangende maatregelen:

Scholen krijgen de wettelijke verplichting om jongeren ook na diplomering of het verlaten van de school ‘aanvullende loopbaanbegeleiding’ te bieden, gericht op de overgang naar vervolgonderwijs of werk. Scholen moeten ook vastleggen hoe zij dit organiseren. Voor Doorstroompunten geldt dat zij hun doelgroep uitbreiden en jongeren tot 27 jaar (nu 23) die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, begeleiden naar werk of terug naar school. Gemeenten bieden vanuit de Participatiewet meer preventieve en passende ondersteuning terug naar school, naar werk of een combinatie van beide. Partijen werken verplicht samen bij de totstandkoming en uitvoering van een aanvullend regionaal programma. Het voorstel regelt ook de wettelijke basis voor gegevensuitwisseling in dat verband (AVG).

Ondersteuning gemeenten

In samenspraak met de jongere kan de school of het Doorstroompunt de gemeente om hulp vragen bij het matchen op werk of het combineren van werken met leren. Zo kan de jongere de best passende ondersteuning krijgen. Ook jongeren die geen werk hebben, kunnen ondersteuning krijgen van gemeenten. Voor het uitvoeren van deze taak wordt de Participatiewet aangepast.

Nader rapport naar Tweede Kamer

De Wet Van school naar duurzaam werk behelst een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter bevordering van de kansengelijkheid, door betere begeleiding van jongeren met een risico op een afstand tot de arbeidsmarkt. Minister Bruins stuurde deze week het nader rapport over het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel onder andere aangescherpt op het punt van aanvullende maatregelen voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling was ook een van de aandachtspunten en aanbevelingen uit de uitvoeringstoets van de VNG. Gemeenten reageerden positief op de wet, maar noemden onder andere het wettelijk mogelijk maken van de benodigde gegevensuitwisseling als belangrijke randvoorwaarde om succesvol te kunnen samenwerken.