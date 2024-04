Gelijke kansen arbeidsmarkt: gemeenten aan zet

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Dat betekent niet dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet meer aangepakt hoeft te worden. Maar de bal lijkt te zijn doorgespeeld aan gemeenten. Zij blijven zich met ketenpartners dagelijks inzetten om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Met het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie wilde het kabinet de norm onderschrijven dat geen discriminatie mag plaatsvinden bij werving en selectie voor een baan, zodat iedereen gelijke kansen heeft. De wet zou werkgevers verplichten een werkwijze te ontwikkelen om discriminatie in het wervings- en selectieproces te voorkomen. Terwijl de Tweede Kamer eerder met ruime meerderheid akkoord ging, kwam het wetsvoorstel op één stem na niet door de Eerste Kamer.

Toename regeldruk

Op 26 maart stemden 37 leden van de Eerste Kamer voor en 38 leden tegen het wetsvoorstel. Met als belangrijkste argumenten de toename van regeldruk en de vraag om meer onderzoeken die aantonen dat het beoogde resultaat kan worden behaald. Senator Petersen (VVD) verzocht via een motie om eerst een praktijkproef uit te voeren en een onafhankelijke onderzoekspartij hier een oordeel te laten geven, vóór het wetsvoorstel in stemming te brengen. Ook deze motie werd verworpen.

Bestaanszekerheid in geding

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreurt de verwerping van het wetsvoorstel en deelt de zorgen over de toename van regeldruk niet. De VNG onderschrijft vooral het belang van uitvoerbare wetgeving. ‘Dit is een gemiste kans. Zonder gelijke kansen op de arbeidsmarkt, komt de bestaanszekerheid van een aanzienlijke groep inwoners in het geding,’ aldus de VNG.

Buitengewoon teleurstellend

Ook kennisinstituut Movisie vindt het ‘buitengewoon teleurstellend’ dat de Wet gelijke kansen bij werving en selectie er niet komt. Met name voor 50-plussers, mensen met een beperking, mensen met een niet-Nederlandse achternaam en mensen van kleur. ‘Een enorme gemiste kans,’ zegt Movisie-onderzoeker Hanneke Felten in een reactie. ‘Objectief werven en selecteren is namelijk de beste manier om discriminatie op de arbeidsmarkt daadwerkelijk aan te pakken.’

Gemeenten aan zet

Nu dat niet landelijk bij wet wordt geregeld, zijn gemeenten aan zet, volgens Felten. ‘Aanpak van discriminatie op lokaal niveau kan heel goed, bijvoorbeeld via het lokale bedrijfsleven en netwerken van ondernemers. Spoor ze aan om aan de slag te gaan met objectief werven en selecteren en wijs ze op de grote voordelen die dat ook voor werkgevers heeft’. Movisie hoopt daarbij op medewerking van VNO/NCW en MKB-Nederland, die een lobby voerden tegen de wet en beloofden dat zij zouden laten zien dat ze ook zonder de wet arbeidsmarktdiscriminatie willen aanpakken.

Initiatieven VNG

De VNG benadrukt dat gemeenten zich met ketenpartners dagelijks blijven inzetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. ‘We blijven initiatieven ontwikkelen om mensen op de juiste en passende manier te begeleiden en ondersteunen. Meerdere gemeenten hebben een aanpak arbeidsmarktdiscriminatie. Hier spelen de lokale werkgevers ook een rol. Verder zijn er ook antidiscriminatievoorzieningen (ADV) waar inwoners discriminatie kunnen melden. Het is nu van wezenlijk belang om hierop door te pakken en de lokale verbinding met werkgevers en partners te behouden.’