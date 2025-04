‘Kabinet moet knopen doorhakken over stikstofaanpak’

Het kabinet moet haast maken met het vaststellen van een stikstofaanpak. Die oproep hebben provincies, gemeenten en waterschappen gedaan in een gesprek in het Catshuis met de ministeriële commissie die zich hiermee bezighoudt.

‘We hebben geen harde toezegging gekregen dat het allemaal is opgelost voor de zomer. Onderstrepen van het belang is het enige dat wij in deze fase kunnen doen,’ zegt Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Van het stikstofslot

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft bij de sessie in het Catshuis aangegeven dat het kabinet ‘nu echt’ knopen moet doorhakken. ‘Alleen met een degelijk pakket maatregelen voor natuurherstel én emissiereductie kan de vergunningverlening weer op gang komen en kan Nederland van het stikstofslot.’

De decentrale overheden spraken begin vorige maand ook al met de commissie Economie en Natuurherstel, die onder leiding staat van premier Dick Schoof. Ook toen was de oproep om met spoed maatregelen te nemen om uit de stikstofimpasse te komen. De kabinetsploeg zou eind maart met concrete plannen komen, maar dit kost meer tijd dan gedacht.

Politieke keuzes

‘Het Rijk heeft inzicht gegeven in waar het op dit moment aan denkt,’ aldus Adema. ‘Dat komt best aardig overeen met het pakket dat wij hebben ontwikkeld. Nu moeten zaken daadwerkelijk worden uitgewerkt en moeten politieke keuzes worden gemaakt. En dat is op dit moment nog niet gebeurd.’

De overheden vinden dat het Rijk met ‘een stevig pakket maatregelen en randvoorwaarden’ moet komen. ‘De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Alleen met stevig rijksbeleid kunnen we de vergunningencrisis keren en onze natuur de bescherming geven die nodig is,’ aldus Adema.

Provincieplannen

Gelderland en Zuid-Holland hebben zelf al plannen gemaakt. Zo wil Gelderland ‘stikstofarme’ zones aanwijzen op de Veluwe. Zuid-Holland komt met een ammoniakplafond voor melkveehouders. Volgens Schoof werkt het kabinet ondertussen ‘hard aan een samenhangend pakket om Nederland van het stikstofslot af te krijgen’.