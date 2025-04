Nieuwe juridische tool voor circulair centrum

Er is een nieuw hulpmiddel dat antwoord geeft op juridische vragen die spelen bij gemeenten die bezig zijn met een ‘circulair ambachtscentrum’.

Een circulair ambachtscentrum is een plek of netwerk waar verschillende partijen samenwerken aan verminderen van afvalstromen en het realiseren van hergebruik op het gebied van producten en materialen. Denk aan de combinatie van een milieustraat, kringloopwinkel, reparatiewerkplaats en onderwijs- of sociaal centrum.

De combinatie van functies, activiteiten en partijen brengt naast voordelen ook juridische complexiteit. Daarom is de handreiking Juridische aspecten van een Circulair Ambachtscentrum gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat en de Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD). Het hulpmiddel behandelt onder meer de relevante omgevings- en milieuregels, en regels op het gebied van staatssteun en mededinging.

Minder afval, meer hergebruik

Veel gemeenten hebben, met of zonder subsidie, al een circulair ambachtscentrum opgezet of zijn bezig hiermee. Zo begon het Duurzaamheidsplein Oss in 2019 als een van de eerste met een locatie waar kringloop, milieustraat en reparatiewerkplaats onder één dak zijn gevestigd. Deze functies worden gecombineerd met onderwijs en een sociaalmaatschappelijke instelling. Het resulteerde in minder afval, meer hergebruik en meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.

De gemeente Woerden meldde recenter de verlenging en uitbreiding van een succesvolle proef. In 9 maanden werd 28.000 kilo materiaal gered van de afvalberg. ‘Als bezoekers willen, kijken zij samen of er bruikbaar materiaal tussen hun afval zit. Zo probeert de gemeente zo veel mogelijk te voorkomen dat grondstoffen en materialen onnodig worden weggegooid.’