Nog eens 19 gemeenten starten met circulair ambachtscentrum

Afgelopen jaar ontvingen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder uitwerken van een circulair ambachtscentrum. In totaal zijn er nu 74 gemeenten die zo’n centrum hebben of ontwikkelen.

Een circulair ambachtscentrum is een plek, waarbij verschillende functies met een focus op hergebruik samen komen. Denk aan de combinatie van een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats en milieustraat. Ook andere organisaties die hergebruik hoog in het vaandel hebben, zoals een ‘makersplaats’, kunnen hierbij aansluiten. Zo worden grondstoffen en materialen niet onnodig verspild. Daarnaast zorgen deze plekken voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kennen ze een sociale functie.

Subsidie voor 19 plannen

In 2019 kregen vijftien gemeenten subsidie en in 2020 zelfs 44 gemeenten. In 2021 werden er na de subsidieoproep dertig plannen ingediend. Dit waren vaak plannen waarbij gemeenten samenwerken met kringloopbedrijven en afvalinzamelaars. Van de dertig plannen zijn er 19 gehonoreerd en beoordeeld door een jury, met daarin leden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, NVRD en Stichting Repair Café. Deze plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. Bij vijftien aanvragen ging het om nieuwe plannen en bij vier om het verder ontwikkelen van ambachtscentra die al opgestart zijn. Opvallend is dat veel aangrenzende gemeenten van plaatsen die al meedoen, ook aanvragen hebben ingediend.

In totaal zijn er nu 74 gemeenten die hierbij ondersteuning krijgen. Deze circulaire ambachtscentra bedienen op termijn 35 procent van de Nederlanders. Uiteindelijk moet er een landelijk dekkend netwerk ontstaan.

Icoonproject

Met de subsidieregeling moet het hergebruik van waardevolle grondstoffen worden gestimuleerd. Net als de transitie naar een circulaire economie. Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van de ambachtscentra.