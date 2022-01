Nijmegen geeft winkelruimte weg

Een vernieuwend winkelaanbod leidt tot een aantrekkelijke binnenstad. Maar hoe draag je daar als gemeente aan bij? Nijmegen, Rotterdam en Schiedam komen met verschillende oplossingen.

Een aantrekkelijk winkelgebied, leegstand voorkomen, een veiligere woon- en werkomgeving en startende winkeliers kansen bieden. Er zijn diverse redenen voor gemeenten om mee te werken aan een gevarieerd winkelaanbod.

Win een winkel

De gemeente Nijmegen geeft bijvoorbeeld fysieke winkelruimte weg. De stad is op zoek naar nieuwe ideeën om de binnenstad bruisender te maken. Denk naast retail aan een idee voor een museum, horeca, gedeelde werkplaatsen, fysieke broedplaatsen, ontmoetingsplekken of entertainment. Wie een goed en vernieuwend idee heeft voor een winkel of horecazaak, kan dat tot 1 februari 2022 insturen. Daarmee maken de deelnemers kans op een eigen winkel in het centrum van Nijmegen. Uit alle aanmeldingen worden drie finalisten gekozen, waarbij gestemd kan worden op het favoriete idee. Een jury beslist daarna wie de winnaar wordt.

Het idee moet een aanvulling zijn op het huidige winkelaanbod in de binnenstad. De winnaar gaat samen met de gemeente op zoek naar een geschikt pand dat bij het concept past. Het winnende idee ontvangt de eerste zes maanden gratis huur en 15.000 euro om te investeren. In de daaropvolgende zes maanden neemt de huurder het huurbedrag stapsgewijs over van de gemeente.

Het project ‘Win je Winkel’ valt onder het Actieplan Binnenstad. De gemeente heeft dit plan samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad opgesteld. Hierin staan acties en projecten, die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen én te ondernemen.

Rotterdams fonds tegen leegstand

De gemeente Rotterdam start met een fonds van minimaal 9 miljoen euro tegen leegstand in winkelstraten. Met dit geld wil de stad op cruciale plekken vastgoed aankopen en doorverkopen aan partijen die bijdragen aan de verbetering van het straatbeeld. Het fonds geeft de gemeente meer regie over de aanpak van winkelstraten en richt zich op zowel winkel-, kantoor- als horecapanden. Zo wordt het mogelijk om ‘vastgoed aan te kopen, tijdelijk aan te houden, eventueel te renoveren of te transformeren, en vervolgens weer te verkopen aan een koper met de gewenste branchering’. Per winkelstraat of -gebied komt er een plan van aanpak op maat.

Subsidies in Schiedam

Ook Schiedam richt zich op leegstand. In de gemeente zijn er verschillende subsidies beschikbaar die leegstand moeten tegengaan. Zo is er subsidie speciaal voor ‘creatieve ondernemers met passie voor ambachtelijkheid’. Zij kunnen maximaal 22.500 euro subsidie krijgen voor het opstarten van een nieuwe onderneming of het vernieuwen van een bestaande onderneming in de binnenstad. Ook zijn er middelen beschikbaar voor vastgoedeigenaren, die hun winkelpand in de aanloopstraten van de binnenstad willen ombouwen naar een woning.