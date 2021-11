Rotterdam wil met leegstandsfonds vastgoed opkopen

Foto: Harry Beugelink / Shutterstock.com

De gemeente Rotterdam start met een fonds van minimaal 9 miljoen euro tegen leegstand in winkelstraten. Met dit geld wil de stad op cruciale plekken vastgoed aankopen en doorverkopen aan partijen die bijdragen aan de verbetering van het straatbeeld.

Dit heeft het college aangekondigd in onder meer een brief aan de raad. Door ander koopgedrag, digitalisering én de gevolgen van de coronapandemie voorziet de stad een golf van leegstand als er niet wordt ingegrepen. Vooral in de horeca, detailhandel en cultuur- en recreatiesector verwacht Rotterdam extra faillissementen. Dat zou volgens de gemeente 30 tot 50 procent coronaleegstand betekenen.

Leegstandsfonds

In sommige winkelstraten zijn het winkelaanbod en de voorzieningen eenzijdig, en liggen criminele praktijken op de loer. Wethouder Roos Vermeij: ‘Bruisende winkelstraten zijn niet alleen belangrijk voor onze economie, maar vooral ook voor onze wijken. Leegstand zorgt voor ongezellige straten, onveiligheid en een eenzijdig winkelaanbod.’ Voor een extra impuls van deze winkelstraten, komt het college met een leegstandsfonds. In het ‘Fonds Vitale Kerngebieden’ zit minimaal negen 9 miljoen euro.

De gemeente wil dit geld gebruiken om zaken te doen met partijen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de winkelstraat. Vermeij: ‘Dit fonds helpt ons om te zorgen dat winkelstraten weer een gevarieerd palet aan winkels en voorzieningen krijgen. We kopen een pand aan en zoeken een partij die kan doen wat de wijk nodig heeft. Dat kan van alles zijn: een huisartsenpost, een cultureel centrum, een nieuwe winkel of zelfs woningen.’

Meer gemeenteregie

Het fonds geeft de gemeente meer regie over de aanpak van winkelstraten en richt zich op zowel winkel-, kantoor- als horecapanden. Zo wordt het mogelijk om ‘vastgoed aan te kopen, tijdelijk aan te houden eventueel te renoveren of te transformeren en vervolgens weer te verkopen aan een koper met de gewenste branchering’.

Per winkelstraat of -gebied komt er een plan van aanpak op maat. Vermeij: ‘Soms is deze samenwerking op zichzelf al genoeg om winkelstraten aan te kunnen pakken. Maar soms vergt het net even wat meer lef. Met dit fonds hebben we een sterk instrument waarmee we gericht kunnen ingrijpen als er geen andere opties zijn.’

Maximaal 18 miljoen

Dit 9 miljoen van de gemeente wordt gefinancierd uit de verkoopopbrengst van Eneco. Daarnaast zoekt het college hierbij partners, zoals het Rijk, regio en private investeerders. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft ook een bijdrage toegezegd. Het fonds is tijdelijk, aldus de gemeente. ‘Het blijft maximaal 15 jaar bestaan en zal maximaal 18 miljoen euro vermogen hebben.’