Rotterdam koopt winkelpanden tegen leegstand

Foto: Wethouder Robert Simons onthult de raamsticker op het aangekochte pand aan de Nieuwe Binnenweg

Het Fonds Vitale Kerngebieden van de gemeente Rotterdam heeft de eerste winkelpanden in de stad aangekocht om leegstand in winkelstraten te bestrijden. De zoektocht naar geschikte winkelhuurders is gestart.

Rotterdam lanceerde het fonds in 2021 als onderdeel van de bredere aanpak Vitale Kerngebieden. Er is toen minimaal 9 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeente. Dat bedrag kon worden gefinancierd uit de verkoopopbrengst van Eneco. Daarnaast heeft het college versterking voor het Fonds Vitale Kerngebieden gezocht bij partners zoals het Rijk, regio en private investeerders.

Binnen 5 jaar

De gemeente koopt de leegstaande panden, knapt ze op en verhuurt deze vervolgens aan ondernemers Het doel is om leegstand in winkelgebieden te bestrijden, ondermijning te voorkomen en verschraling van het winkelaanbod tegen te gaan. De panden blijven tijdelijk in bezit van de gemeente, maar uiteindelijk worden ze weer verkocht. Het streven is om dat binnen 5 jaar te doen.

Eerste aankopen

De eerste panden zijn aangekocht in Oud-Mathenesse, Slinge, op de Nieuwe Binnenweg en op de Prins Hendrikstraat (Hoek van Holland). Naar verwachting zullen er dit jaar nog meer volgen. De gemeente zoekt nu naar de beste invulling voor de aangekochte panden. Dat hangt af van de straat en het gebied waar de winkel zich bevindt. ‘Ieder pand is maatwerk. Soms is het binnen een gebied een kwestie van branchering. Dat wil zeggen als er al drie telefoonwinkels zitten, een vierde onwenselijk is. Soms vraagt een gebied om een wat meer maatschappelijke invulling en ook kan het nodig zijn om de gebruiksbestemming van een pand te wijzigen,’ aldus de gemeente.

Voor het pand aan de Nieuwe Binnenweg wil Rotterdam zich richten op potentiële huurders die een waardevolle toevoeging zijn op het (winkel)aanbod, maar waarvoor het te risicovol is om zich direct te committeren aan een langdurig, duur, commercieel huurcontract. Dat plan werkt de gemeente nu verder uit. Economie-wethouder Robert Simons gaf vorige week het officiële startsein voor de zoektocht naar een geschikte huurder.

Samenwerking

Om leegstand in de winkelgebieden aan te pakken is een nauwe samenwerking nodig tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en bewoners, zo stelt Rotterdam. ‘Het fonds biedt een extra impuls om deze samenwerking te bevorderen en de Rotterdamse winkelstraten nieuw leven in te blazen.’

In nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de winkelgebieden, streeft de gemeente naar vitale kerngebieden. Dat zijn gebieden met aantrekkelijke ontmoetingsplekken en een passend en divers voorzieningenaanbod, toegesneden op de bewoners en bezoekers.

Gezellige winkelstraten

Wethouder Simons: ‘Rotterdammers willen gezellige winkelstraten, rijk aan diversiteit, waar ze graag naartoe gaan. Met het Fonds Vitale Kerngebieden zorgen we ervoor dat we hier als gemeente meer op kunnen sturen. Ik ben blij dat we nu de volgende stap kunnen zetten en de eerste aangekochte panden een nieuwe invulling kunnen geven.’