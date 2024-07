Communiceren met ondernemers in zwaar weer

Hoe communiceer je als gemeente met ondernemers die financiële zorgen hebben en het lastig vinden dit aan te kaarten? Een nieuwe toolkit kan daarbij helpen. Hard nodig, want het aantal faillissementen stijgt momenteel snel.

De praktische toolkit communicatie: Ondernemers in zwaar weer is samengesteld door verschillende organisaties. Naast de VNG, zijn dit de KvK, het Digitaal Ondernemersplein en de Belastingdienst. Ook gedragswetenschappers waren betrokken bij de ontwikkeling. Het ontwikkelen van het hulpmiddel is onderdeel van van het project Levensgebeurtenis Ondernemer in Zwaar Weer, met als opdrachtgever het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Stijging faillisementen

De noodzaak voor zo’n toolkit is er: de eerste 5 maanden van 2024 zijn er ruim 40 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder, aldus cijfers van het CBS. Nadat op 1 april 2022 de coronasteun stopte – die veel bedrijven overeind hield – is er weer sprake van een stijgende lijn in het aantal faillissementen.

Op basis van gedrag

Het document staat vol concrete tips voor contentmakers en communicatieadviseurs. Ook bevat het aanbevelingen en voorbeelden op basis van wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering bij ondernemers.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat ondernemers over het algemeen te laat ingrijpen als hun bedrijf in zwaar weer komt, of als het die kant op gaat. Ze proberen het eerst zelf op te lossen, mede omdat ze vrezen voor het stigma dat op falen rust en angst hebben om alles kwijt te raken.

Eerder aan de bel trekken

Bij het maken van de toolkit stond dan ook de vraag centraal hoe (semi)overheden ervoor kunnen zorgen dat ondernemers eerder aan de bel trekken, zodat zij hulp kunnen krijgen voordat het te laat is. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Er is bestaand onderzoek gecombineerd met de beoordeling van testinhoud door 300 ondernemers.