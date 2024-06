Opnieuw energietoeslag verkeerd uitbetaald

In de gemeente Wassenaar, waar ook Leidschendam-Voorburg en Voorschoten onder vallen, hebben 322 inwoners een energietoeslag gekregen terwijl ze er geen recht op hadden. Eerder gebeurde dit in Amsterdam en Apeldoorn.

Bij de uitbetaling van de tweede ronde van de energietoeslag in december 2023 kregen de inwoners van de 3 gemeenten de toeslag van 800 euro, terwijl ze hier eigenlijk geen recht op hadden, zo blijkt uit een brief aan de raad van de gemeente Wassenaar. De betreffende inwoners hadden een hoger inkomen dan de voor de energietoeslag gestelde grens.

Verzoek om terugbetaling

In totaal gaat het om 322 inwoners: 249 in Leidschendam-Voorburg, 33 in Voorschoten en 40 in Wassenaar. De inwoners waar het om gaat, krijgen een brief met excuses en het verzoek om het geld terug te betalen. Wassenaar gaat het geld niet terugeisen. ‘De gemeente zal niet tot actieve invordering overgaan. We willen voorkomen dat inwoners in de problemen komen door het handelen van de gemeente. En dat inwoners hierdoor misschien gaan aarzelen om hulp te vragen.’

Fout bij handmatige verwerking

De fout is ontstaan bij de handmatige verwerking van gegevens. ‘Er is hard gewerkt aan het uitbetalen van de energietoeslag en in het grootste deel van de gevallen is het goed gegaan. We betreuren dat er onjuistheden zijn ontstaan,’ aldus de gemeente. De fout is onderzocht samen met het Inlichtingenbureau van het Rijk. Dat er een half jaar tijd zit tussen de uitbetaling en de berichtgeving heeft verschillende oorzaken. ‘Zo duurde het ongeveer één maand voordat de onterechte betalingen ontdekt werden. Daarna moest handmatig onderzoek worden gedaan of en zo ja welke betalingen onjuist waren.’

Lessen van Apeldoorn

Ook in een aantal andere gemeenten is de verstrekking van de energietoeslag niet goed gegaan. De gemeente Apeldoorn koos voor een soortgelijke aanpak. Een deel van de inwoners hier kreeg een energietoeslag uitgekeerd terwijl ze er geen recht op had. En andere inwoners kregen ten onrechte geen energietoeslag. Ook hier was sprake van fouten als gevolg van menselijk handelen, aldus Apeldoorn. De gemeente onderzocht daarna wat er mis ging. De belangrijkste conclusie? ‘Bij zulke processen moeten meer controles ingebouwd worden.’ Ook in de gemeente Amsterdam kreeg eerder een groep inwoners de energietoeslag mogelijk onrecht.