Apeldoorn eist verkeerd uitgekeerde energietoeslag niet terug

Een deel van de inwoners van de gemeente Apeldoorn kregen een energietoeslag uitgekeerd terwijl ze er geen recht op hadden. In totaal gaat het om meer dan een half miljoen euro. Toch besloot de gemeente dat ze de toeslag niet gaat terugeisen.

Bij het toekennen van van de energietoeslag zijn er in de gemeente Apeldoorn een aantal zaken fout gegaan als gevolg van menselijk handelen, zo schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Onterecht afgewezen en toegekend

Inwoners die al in 2022 energietoeslag aanvroegen, kregen de toeslag voor 2023 na een inkomenstoets automatisch overgemaakt. Van deze groep mensen kreeg een aantal onterecht een afwijzing en anderen kregen een toeslag terwijl zij hier geen recht op hebben. De mensen die onterecht een afwijzing in de bus vonden, hebben de toeslag alsnog gekregen. De anderen kregen in eerste instantie een brief van de gemeente waarin stond dat er nog een beslissing zou volgen over hoe met de situatie zou worden omgegaan.

Niet teruggeeïst

Het college besloot daarop dat het geld niet wordt teruggeëist. Met de fout is 568.650 euro gemoeid. Apeldoorn heeft wel overwogen om de bedragen via juridische procedures terug te vorderen, maar kiest hier niet voor. ‘Een dergelijke terugvorderprocedure vraagt echter per geval een individuele beoordeling. Dat kost niet alleen veel capaciteit en middelen, het leidt ook tot een langdurige onzekerheid voor inwoners.’

Betrouwbaarheid in het geding

Daarnaast denkt Apeldoorn dat de betrouwbaarheid van de overheid wellicht in het gedrang komt. ‘In deze situatie gaat het om fouten die wij als gemeente gemaakt hebben. Wij vinden dat onze inwoners daar niet de dupe van mogen worden. Ook willen we niet dat inwoners door een fout als deze misschien gaan aarzelen om een toeslag aan te vragen. Toeslagen die veel mensen hard nodig hebben. Om deze redenen gaan we geld dat mensen mogelijk ten onrechte hebben ontvangen niet terugeisen.’

Ook een brief voor Brummen

Wel stuurt de gemeente de betrokken inwoners een brief waarin ze gewezen worden op de mogelijkheid om vrijwillig terug te betalen, als ze zelf van mening zijn dat het geld niet voor hen bestemd is. Apeldoorn regelt overigens ook het verstrekken van energietoeslag ook voor de inwoners van de gemeente Brummen. De mensen die hier mogelijk ten onrechte energietoeslag kregen, ontvangen dezelfde brief.