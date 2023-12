Kerstinitiatieven voor mensen met een smalle beurs

Kerst is bij uitstek geschikt om elkaar de hand te reiken. Gemeente.nu selecteerde verschillende initiatieven, waarbij de kerstgedachte hoogtij viert. Van het ondersteunen van minima en het verhogen van de leefbaarheid, tot het maken van verbinding met inwoners.

Verschillende gemeenten grijpen het moment aan om iets extra’s te doen voor wie het minder goed heeft. Zij ontplooien initiatieven voor huishoudens die lastig rondkomen en zich al helemaal geen kerstdiner, boom of cadeautjes kunnen permitteren.

Kerstextraatje

Zo zorgt gemeente Enkhuizen voor een extraatje voor huishoudens met een kleine portemonnee. Gezinnen uit Enkhuizen die weinig te besteden hebben, krijgen dit jaar eenmalig per inwonend kind 75 euro extra. Dit geld kunnen zij besteden aan iets extra’s voor hun kinderen rond de kerst, zoals een cadeau, nieuwe kleding of een dagje uit. Inwoners die in aanmerking komen en bekend zijn bij de gemeente krijgen het bedrag automatisch op hun bankrekening gestort. Andere inwoners kunnen het kerstextraatje zelf of met hulp aanvragen. Wethouder Hoogervorst: ‘Ik ben blij dat het gelukt is om dit extraatje beschikbaar te stellen voor de kerstperiode. Met dit geldbedrag hopen we dat ouders en verzorgers de komende kerstperiode het extra gezellig kunnen maken voor hun kinderen. Ik hoop dat mensen deze kans benutten.’

Er is wel een aantal voorwaarden: de kinderen moeten thuis wonen en onder de 18 jaar zijn. Daarnaast mogen de ouders op het moment van aanvragen een netto-inkomen hebben van maximaal 120% van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm. Ook bewindvoerders kunnen een aanvraag indienen.

Cadeaubon voor kinderen

In de gemeente Medemblik houden ze een soortgelijke decemberactie. Daar krijgen kinderen tot en met 17 jaar uit minimagezinnen iets extra’s. Per kind is er een pakketje met een VVV-bon en twee cadeautjes samengesteld. De bon is voor ieder kind hetzelfde en kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld kleding, kerstdiner, speelgoed of een uitstapje. Wethouder Sociaal domein Nijsingh: ‘Met een klein gebaar willen we deze kinderen en hun ouders verrassen, zodat december een meer feestelijke sfeer krijgt. We hopen op een lach op hun gezichten en wat extra warmte in deze tijd van het jaar.’ Vorig jaar verraste de gemeente hier meer dan 500 kinderen mee.

Kinderen van ouders die weinig te besteden hebben, kunnen zich voor de actie aanmelden. Daarbij gaat de gemeente ervan uit dat het inkomen van de ouders niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Ook als de ouders een lopende schuldregeling hebben, mogen de kinderen meedoen, zo benadrukt de gemeente.

Kinderburgemeester in actie

In gemeente de Bilt is het de kinderburgemeester die in actie komt met een cadeautjesactie voor kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. Want – zo dacht de elfjarige burgemeester Floris – elk kind verdient een cadeautje. Dus zette hij een inzamelingsactie voor kerstcadeautjes op touw via de Voedselbank.

De kinderburgemeester heeft kinderen en hun ouders gevraagd of ze een klein cadeautje willen kopen en naar een van de lokale verzamelpunten, zoals het gemeentehuis en scholen, willen brengen. De presentjes worden uitgegeven via de Voedselbank. Inmiddels heeft hij al een bus vol cadeautjes weggebracht. Zijn inzamelactie is een succes en haalde zelfs het NOS Jeugdjournaal. En voorlopig is deze junior burgemeester nog niet klaar.

Kerstbomen uitdelen

In de gemeente Losser werkt de gemeente samen met een plaatselijke kerstboomverkoper. De gemeente heeft gezinnen die het financieel zwaar hebben, blij gemaakt met een Nordmann kerstboom. De verkoper zorgde voor mooie kerstlichtjes en kerstdecoratie voor een echt kerstgevoel.

Ook in de gemeente Dronten delen ze kerstbomen uit. Hier konden inwoners zich samen met hun buren inschrijven voor een boom van 4 meter hoog. Met als doel om de buurt in kerstsferen te brengen en de leefbaarheid wat te vergroten. Het enige dat inwoners hoefden te doen is zich opgeven en 6 handtekeningen van buren verzamelen. Ook in de gemeente Kampen konden inwoners een boom aanvragen, met verlichting. ‘Breng verbondenheid en gezelligheid in de straat met een kerstboom in december. En ga gezellig samen met de buren de kerstboom versieren om elkaar beter te leren kennen,’ zo prees de gemeente de actie aan.

De gemeente Hilversum was een van de reddende engelen van een kerstboomkweker, waarvan 6000 bomen getopt werden door een vandaal. De gemeente kocht 600 kerstbomen op en zette ze op allerlei plekken in de stad neer, zoals in ziekenhuizen en scholen. Ook werden de bomen uitgedeeld via de voedselbank en andere lokale organisaties.

Eten op het gemeentehuis

In de gemeente Lochem kun je op tweede kerstdag eten in het gemeentehuis, want ‘kerst vieren doen we samen’, zo is hier de gedachte. Wie behoefte heeft aan warmte en gezelligheid en de kerst graag samen met anderen doorbrengt, kan zich aanmelden via een lokale welzijnsorganisatie. De organisatie van het diner, de invulling van het programma en het menu worden verzorgd door vrijwilligers, sponsoren, verschillende lokale restaurants en stichting Welzijn Lochem.

Tekenwedstrijd

Pijnacker heeft de kerstkaart die de gemeente jaarlijks stuurt, voor de tweede keer laten ontwerpen door een jonge inwoner. Dat gebeurde aan de hand van een tekenwedstrijd. Vorig jaar liet Pijnacker voor het eerst de voorkant van de gemeentelijke kerstkaart met succes ontwerpen door een jonge inwoner. Dit jaar waren er maar liefst 125 inzendingen ‘van hoog niveau’, aldus de gemeente. Bij verschillende basisscholen zijn er in groep 7 en 8 gezamenlijke tekenmomenten geweest, terwijl de kerstliedjes door de klas klonken. Dit werd de winnaar.

De kerstkaart gaat naar externe relaties, zoals burgemeesters en wethouders van andere gemeenten. De kaart komt ook op de site, sociale media en in de lokale krant te staan om alle inwoners fijne feestdagen te wensen. En alle ingezonden tekeningen worden opgehangen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Meer inspiratie

Ook in andere gemeenten zijn er in de decembermaand initiatieven voor inwoners die in armoede leven. Net als maatregelen voor een grotere bestaanszekerheid en hulp aan inwoners. Meer inspiratie: