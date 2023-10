Voor inwoners in armoede: van kermismuntjes tot winterjas

Alle Limburgse gemeenten zamelen in oktober opnieuw warme winterjassen in voor inwoners die dit nodig hebben. Ook in andere gemeenten zijn er in deze steeds koudere dagen initiatieven voor inwoners in armoede.

Onder de noemer Limburg Helpt: geef een jas, verwarm een hart! worden er deze maand zoveel mogelijk warme winterjassen ingezameld door de Limburgse gemeenten. Het initiatief is bedoeld om hulp te bieden aan wie warme winterkleding niet vanzelfsprekend is. De actie zorgt ervoor dat mensen die dat nodig hebben, gratis een warme winterjas krijgen via meerdere lokale initiatieven. In Limburg leven namelijk meer dan 60.000 gezinnen onder de armoedegrens. Dit is zo’n tien procent.

Alle winterjassen welkom

Alle schone, nette en goede winterjassen zijn hierbij welkom, voor jonge of juist oudere inwoners, voor mannen en vrouwen. Er is daarbij vooral grote behoefte aan kinderjassen, zo schrijft de gemeente Horst aan de Maas. De inzameling wordt in de meeste gemeenten gecoördineerd vanuit het plaatselijke stad- of gemeentehuis. De jassen kunnen worden ingeleverd op veel verschillende plekken, zoals onder andere het milieupark, gemeentehuis, stadskantoor, huiskamers, scholen en ontmoetingscentrum. De winterjassen gaan daarna onder andere naar Kledingbank Limburg, Stichting Elk Kind Telt Mee, Vluchtelingenwerk en Leger des Heils, zo schrijft de gemeente Voerendaal.

Succes van vorig jaar

De inzamelactie voor winterjassen onder Limburgse gemeenten wordt al een aantal jaar gehouden. Drie jaar geleden werden 11.000 warme winterjassen gedoneerd, bestemd voor dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in armoede leven. ‘Aandacht voor elkaar is hier geen loze letter’ zo vertelde leefbaarheidsregisseur bij de gemeente Nederweert toen in de rubriek Goed voorbeeld.

Buurtkastjes

Ook in andere gemeenten worden er acties op touw gezet voor inwoners in armoede. Stein doneerde vier buurtkastjes aan inwoners. Wie houdbare voedingsmiddelen of verzorgingsproducten overheeft, kan deze in de kast plaatsen. Wie dit nodig heeft, kan er juist iets uithalen. De kastjes zijn gemaakt in opdracht van de gemeente door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De lokale voedselhulp verzorgde de eerste vulling van de kasten.

Gratis kermismuntjes

De gemeente Tynaarlo geeft inwoners met een laag inkomen een extraatje: ze krijgen gratis kermismuntjes. Hiermee wil het college sociale uitsluiting als gevolg van armoede voorkomen. Ongeveer 1200 huishoudens kunnen gebruik maken van de actie. Het gaat om de groep inwoners die eerder de energietoeslag ontving. Tynaarlo gebruikt hiervoor geld uit het crisisfonds dat eerder in het leven werd geroepen.

Nieuwe initiatieven

De gemeente Weert heeft twee nieuwe initiatieven voor inwoners in armoede. Een speciale regeling voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niet in aanmerking komen voor een schuldregeling. De deelnemende jongeren lossen hun schulden geheel of gedeeltelijk af met tegenprestaties. En er komt een proef waarbij de gemeente extra tijd, geld en menskracht inzet op het bekend maken van de mogelijkheden die er zijn voor gezinnen met geldzorgen.

De meeste gemeenten hebben lokale mogelijkheden voor het ondersteunen van inwoners in armoede, bovenop landelijke regelingen. Zoals babypakketten, kledingbonnen en subsidie voor tandartskosten.