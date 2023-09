Campagne om ouders te wijzen op hulpregelingen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet opnieuw in op voorlichting om mensen met geldzorgen te wijzen op beschikbare hulp. Deze keer is er extra aandacht voor ouders en de voor hen beschikbare regelingen.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag een aantal koopkrachtmaatregelen aan. Maar veel huishoudens blijven bezorgd over hun toekomstige financiële situatie. Om ouders bewust en bekend te maken met de verschillende regelingen is er een nieuwe campagne gestart. Die moet er mede toe leiden dat de gevolgen van kinderarmoede minder schrijnend worden.

Campagnetoolkit voor gemeenten

In de campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ van SZW is er een maand lang extra aandacht voor ouders met geldzorgen en daarmee samenhangend voor de beschikbare regelingen die hen kunnen ondersteunen in zaken rond het kind en het huishouden. Gemeenten en andere partijen kunnen zich hierbij aansluiten. Er is onder meer een campagne toolkit samengesteld, met daarin verschillende communicatiematerialen.

Alle regelingen vindbaar op een plek

De campagne verwijst naar Geldfit. Dat is de plek waar alle beschikbare hulp is verzameld. Op de site kan iemand bijvoorbeeld testen welke regelingen hij of zij aan kan vragen, handige tips en ervaringsverhalen lezen of ontdekken welke organisaties verder kunnen helpen. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen ook aanvragen doen voor schoolspullen, sportactiviteiten, muziek- of zwemlessen, leuke uitstapjes of een verjaardagsbox.

Resultaten vorige campagne

Dit voorjaar leidde een eerdere voorlichtingscampagne samen met Geldfit, gemeenten en bedrijven, tot 1,3 miljoen bezoekers op de site. Meer dan een half miljoen mensen hiervan nam vervolgstappen voor hulp en bijna 16.000 mensen ontvingen telefonisch advies.