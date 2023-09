Statushouders krijgen hulp in zoektocht naar werk

Verschillende gemeenten bieden statushouders leerwerktrajecten aan. Eerder maakte Leiden bekend statushouders te begeleiden naar werk in de zorg. Nu volgt Rotterdam met eenzelfde soort traject, maar dan in de eigen organisatie. Ook Tilburg en Breda zetten zich in om statushouders aan werk te helpen.

De gemeente Rotterdam heeft intussen 21 statushouders werken binnen de gemeente. Zij nemen deel aan een leerwerktraject op verschillende afdelingen. Na een tijdelijk contract krijgen ze een baan aangeboden binnen de ambtelijke organisatie of stromen ze door naar ander werk.

Stap naar werk moeizaam

Statushouders hebben een verblijfsvergunning en kunnen hierdoor de stap naar werk zetten. Maar in de praktijk blijkt dat vaak moeilijk, zo schrijft de gemeente Rotterdam. ‘Een nieuwe werkcultuur of taalvaardigheid spelen daarbij vaak een rol, maar ook de overgang naar financiële zelfstandigheid is voor statushouders complex.’ Om de stap naar werk voor hen te versnellen, is de gemeente daarom als werkgever gestart met de leerwerktrajecten.

Leerwerktrajecten binnen gemeente

De 21 statushouders bij de gemeente Rotterdam maken tijdens hun leerwerktraject kennis met verschillende functies, vakgebieden en afdelingen. Zo doen zij breed ervaring op en kunnen ze een passende plek vinden. Ook is er extra aandacht voor het leren van de taal. Het kan bijvoorbeeld gaan om werk als wijkbeheerder, een administratieve functie of werk bij de stadsreiniging. Voor sommige functies vinden de trajecten in groepsverband plaats, maar voor wie specifieke werkervaring heeft, is een traject op maat ook mogelijk.

Wethouder Tim Versnel, met onder andere Werk in de portefeuille: ‘Werken doet mensen goed, zeker als je nieuw bent in Nederland. Met de leerwerktrajecten helpen we mensen met de stap van een uitkering naar werk en met hun persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke opmaat naar een zelfstandige toekomst.’

Op zoek naar passende plekken

Met een speciaal team worden passende leerwerkplekken gezocht of gecreëerd. De deelnemers worden tijdens het traject ook begeleid door gespecialiseerde consulenten, bijvoorbeeld op het gebied van inburgering of toeleiding naar werk en onderwijs. Het traject duurt maximaal een jaar.

Andere gemeentelijke voorbeelden

Ook enkele andere gemeenten bieden vergelijkbare werkleertrajecten aan, binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. Zo krijgen statushouders en studenten in de gemeente Leiden hulp bij het vinden van een baan in de gezondheidszorg. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. Zij hebben werk en daarnaast kunnen ze bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Wonen, werken en inburgeren is hier de aanpak.

In de gemeente Tilburg loopt een vergelijkbaar traject, zij het dat de statushouders hier worden opgeleid tot zorgondersteuner. De gemeente Breda ging een samenwerking aan met andere partijen om de statushouders aan werk te helpen. De gemeente sloeg de handen ineen met een online supermarkt, een uitzendbureau, een taalschool en verschillende maatschappelijke partners.