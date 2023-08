Leiden begeleidt statushouders en studenten naar zorgbaan

Statushouders en studenten krijgen in gemeente Leiden hulp bij het vinden van een baan in de gezondheidszorg. Zo kunnen deze mensen bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Wonen, werken en inburgeren wordt de aanpak.

De gemeente ondertekende hiervoor de samenwerking ‘Op je plek in de zorg’ en deed dit samen met het Alrijne ziekenhuis, mboRijnland en VluchtelingenWerk.

Aanpak ontwikkelen

Dat er in Nederland een groot tekort is aan handen aan het bed is een bekend gegeven. Het tekort zou volgens demissionair minister Helder van Langdurige Zorg en Sport zelfs oplopen van 56.000 mensen in 2023 tot 155.000 werknemers in 2032. Ook in de regio Leiden is er een tekort aan gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Leiden komt daarom met een aanpak die statushouders – asielzoekers met een verblijfsvergunning – en studenten een leer-, woon- en werktraject in de zorg aanbiedt. ‘De ambitie is om Leiden te positioneren als dé opleidingsregio voor de sector zorg en welzijn voor studenten en statushouders,’ zo schrijft de gemeente.

‘Win-winsituatie’

Met het project wil de gemeente bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio. Daarnaast wil de gemeente op deze manier statushouders laten inburgeren en een bijdrage laten leveren aan de maatschappij. En waar nodig te zorgen voor huisvesting. De Leidse wethouder Julius Terpstra noemt het een win-winsituatie. ‘Het werkt voor zorgbehoevenden, voor statushouders, voor studenten en voor de Leidse samenleving als geheel. Prachtig om statushouders en studenten een combinatie te kunnen aanbieden van wonen, werken en leren. En dat tegelijkertijd.’

De gemeente streeft ernaar dat in 2026 minimaal de helft van de deelnemende statushouders en studenten een opleiding heeft afgerond richting zorg (minimaal mbo-niveau 1 of 2 met een focus op verpleeghuiszorg). Deze statushouders en studenten zouden hierdoor een baangarantie voor minimaal 24 uur per week in de zorg hebben.

Huisvesting naast ziekenhuis

Het gebouw naast het Alrijne ziekenhuis dat eerder voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen diende, wordt ingezet voor de huisvesting van statushouders die een opleiding (gaan) volgen voor een zorg(gerelateerd)beroep in de regio. Daarnaast zijn de kleine woningen ook geschikt voor alleenstaanden, studenten of werkende jongeren.