Staatssecretaris wil dat gemeenten vooruit kunnen lopen op Participatiewet in balans

Staatssecretaris Nobel wil gemeenten toestaan om vooruit te lopen op enkele maatregelen in het wetsvoorstel Participatiewet in balans om daarmee jongeren te kunnen helpen.

Dit schrijft de staatssecretaris in een Kamerbrief als antwoord op een aangenomen motie waarin het kabinet gevraagd wordt een voorstel uit te werken dat antwoord geeft op de ondersteuningsbehoefte van jongeren in een kwetsbare positie. Daarnaast wil de Kamer dat initiatieven van gemeenten in de tussentijd doorgang kunnen vinden.

Vooruitlopen op invoering wetsvoorstel Participatiewet in Balans

Het aangenomen wetsvoorstel Participatiewet in Balans biedt gemeenten meer ruimte om jongeren te ondersteunen. Nobel wil gemeenten toestaan om vooruit te lopen op enkele maatregelen in het wetsvoorstel, om daarmee jongeren te kunnen helpen. Dit betekent concreet dat gemeenten:

de vierweken zoektermijn niet hoeven toe te passen bij een aanvraag van jongeren tot 27 jaar in een kwetsbare positie. Conform het wetsvoorstel dient dit op individuele basis beoordeeld te worden;

in schrijnende situaties kunnen afwijken van het principe ‘aanvraagdatum is ingangsdatum’. Het kan voorkomen dat aanvragers van een bijstandsuitkering al één of enkele maanden nauwelijks inkomen ontvangen voordat zij een uitkering aanvragen. Dit kan leiden tot een opbouw van schulden. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om, als de individuele omstandigheden daarom vragen, de bijstand tot maximaal drie maanden eerder dan de meldingsdatum toe te kennen;

de geharmoniseerde aanvullende jongerennorm kunnen toepassen en er ruimte blijft voor het verstrekken van bijzondere bijstand. Zo krijgen jongeren meer zekerheid dat de bijstand die zij ontvangen voldoende is om noodzakelijke bestaanskosten te kunnen betalen als ze redelijkerwijs geen steun van hun ouders kunnen krijgen. Ook worden hiermee verschillen tussen gemeenten verkleind;

bijverdiensten van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering kunnen worden vrijgelaten tot 15% van de inkomsten uit arbeid voor de periode van 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging als de individuele omstandigheden daar om vragen;

de bestaande stimuleringspremie voor arbeidsinschakeling ook beschikbaar kunnen toepassen voor jongeren tot 27 jaar. De gemeente kan deze premie een- of tweemaal per jaar verstrekken als dit bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Deze premie is onbelastbaar.

Online handreiking

De staatssecretaris schrijft dat hij samen met Divosa en VNG werkt aan een online handreiking voor gemeenten hoe binnen de kaders van de Participatiewet door gemeenten nu al maatwerk geboden kan worden bij de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie. Naast de handreiking worden verschillende werksessies voor gemeenten georganiseerd. De eerste fase van de handreiking over de Participatiewet wordt voor de zomer opgeleverd en de tweede fase volgt na de zomer met een aanvulling over de bredere problematiek in het sociaal domein.

Staatssecretaris Nobel werkt ook aan diverse beleidsopties die de ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare positie (tot 27 jaar) verbeteren. Hij zoekt naar de aansluiting met onder andere jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en schuldhulpverlening. Over de verschillende beleidsopties zal hij de Kamer voor de zomer schriftelijk informeren.

Dit sluit ook aan bij de toezegging die is gedaan om in het voorjaar van dit jaar schriftelijk terug te komen op mogelijkheden om jongeren die uitstromen uit jeugdzorg op de radar te houden. Hierover zal de bewindsman de Kamer ook voor de zomer schriftelijk informeren.