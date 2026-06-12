Kamer dringt aan op actie tegen aanhoudende problemen in jeugdzorg

De Tweede Kamer heeft in een debat over de jeugdzorg brede zorgen geuit over de aanhoudende problemen in de sector. Aanleiding vormden onder meer de zware mishandeling van twee kinderen in Stadskanaal en berichten over kinderen die noodgedwongen op vakantieparken worden opgevangen omdat passende jeugdzorg ontbreekt.jeugd

Vrijwel alle fracties benadrukten dat misstanden in de jeugdzorg te vaak voorkomen en drongen aan op maatregelen. D66-Kamerlid Marijke Synhaeve stelde dat het nog te vaak misgaat, terwijl GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld erop wees dat veel knelpunten steeds opnieuw terugkeren. Zij vroeg minister Mirjam Sterk voor Langdurige Zorg hoe zij de eerder beloofde verbeteringen daadwerkelijk wil realiseren.

JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie pleitte voor een onafhankelijke doorlichting van de jeugdzorg. Volgens haar komen vooral de meest schrijnende incidenten in beeld, terwijl onduidelijk blijft hoeveel vergelijkbare situaties zich nog achter de schermen afspelen. Met een breed onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de omvang van de problemen.

Minister Sterk erkende dat de jeugdzorg onder grote druk staat. Volgens haar is de vraag naar jeugdhulp de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarbij gaat het niet alleen om complexe jeugdzorgproblematiek, maar ook om hulpvragen die oorspronkelijk niet voor de sector bedoeld zijn, zoals ondersteuning bij dyslexie. Hierdoor raakt het systeem verder overbelast.

Om de druk op de jeugdzorg te verminderen, vindt de minister dat minder jongeren een beroep moeten doen op specialistische jeugdhulp. Waar mogelijk zouden gezinnen, scholen, pedagogen en andere vormen van ondersteuning een grotere rol moeten spelen.

Daarnaast benadrukte Sterk dat slachtoffers van misstanden erkenning moeten krijgen voor het leed dat hun is aangedaan. Eerder zijn excuses aangekondigd; voor de zomer wil de minister meer duidelijkheid geven over de wijze waarop die worden aangeboden. Ook wil zij de aanpak van huiselijk geweld en zorgfraude verder versterken.