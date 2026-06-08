Minister: het is aan gemeenten zelf om beslissing te nemen over samenwerking met zorgaanbieder

Volgens Minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) is het aan gemeenten zelf om een beslissing te nemen over het voortzetten van de samenwerking met zorgaanbieder Accuraat Begeleid Wonen.

In antwoord op Kamervragen van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Westerveld naar aanleiding van kritische berichtgeving over het huisvesten van kwetsbare jongeren benadrukt de minister dat gemeenten zelf de afweging moeten maken of zij de samenwerking met Accuraat willen voortzetten. Daarbij moeten gemeenten volgens haar wel rekening houden met de continuïteit en veiligheid van de zorg voor jongeren.

De Kamervragen volgden op onderzoek van Follow the Money naar de werkwijze van Accuraat. De minister erkent dat er onduidelijkheid bestaat over het aantal locaties van de aanbieder. Hoewel zorgaanbieders verplicht zijn hun vestigingen te registreren bij de Kamer van Koophandel, blijken niet alle locaties van Accuraat te zijn geregistreerd. Daardoor kan geen betrouwbaar overzicht worden gegeven van het aantal actieve locaties of van het aantal jongeren dat door de organisatie wordt begeleid. Ook is er geen centraal overzicht van jongeren die zijn doorverwezen naar Accuraat. Het is daarom bij het ministerie van VWS niet bekend hoeveel jongeren nu worden begeleid door Accuraat.

Uit de beantwoording blijkt verder Accuraat een aanwijzing in 2018 een aanwijzing kreeg en later een last onder dwangsom vanwege tekortkomingen in de zorgverlening. In 2025 legde de IGJ opnieuw aanwijzingen op aan twee Amsterdamse locaties. Eén locatie werd vervolgens gesloten door de aanbieder zelf. Op een andere locatie werd na een verbetertraject vastgesteld dat weer aan de gestelde eisen werd voldaan.

Toezicht versnipperd

De minister wijst erop dat het toezicht op begeleid wonen versnipperd is over verschillende instanties. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op financiële bedrijfsvoering en rechtmatige declaraties, gemeenten op de kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo- en Jeugdwetvoorzieningen en de Inspectie Justitie en Veiligheid op onderdelen van de justitiële keten.

Ook gaat de minister in op het bestuur en toezicht binnen zorgorganisaties. Sinds 1 januari 2026 zijn grotere jeugdhulpaanbieders verplicht een interne toezichthouder van minimaal drie personen te hebben. Daarbij mogen geen familiebanden bestaan tussen bestuurders en toezichthouders. Deze regels golden nog niet tijdens de inspectiebezoeken aan Accuraat in 2025.

Verder blijkt dat tussen 2022 en 2026 vijf meldingen en negentien signalen over Accuraat zijn binnengekomen bij de IGJ. Deze meldingen vormden mede aanleiding voor de inspectietrajecten. De minister kondigt daarnaast aan dat een wetsvoorstel in voorbereiding is om de zogenoemde vergewisplicht wettelijk vast te leggen. Daarmee worden jeugdhulpaanbieders verplicht om het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers beter te controleren.

Volgens de minister moeten gemeenten uiteindelijk zelf beoordelen of voortzetting van contracten met Accuraat verantwoord is, waarbij zowel de kwaliteit van de zorg als de belangen van de betrokken jongeren centraal moeten staan.