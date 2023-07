Samen eten helpt tegen eenzaamheid onder ouderen

In de zomer, als familie en bekenden vaak op vakantie zijn, ligt eenzaamheid onder ouderen extra op de loer. Een overzicht van lokale initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, zowel in de zomer als de rest van het jaar.

Gevoelens van eenzaamheid komen voor onder alle lagen van de bevolking. Verschillende gemeenten brengen daarom diverse groepen inwoners bij elkaar om zo het gevoel van alleen zijn te bestrijden. Dat doen ze via allerlei initiatieven, bijvoorbeeld met schaaktafels in de openbare ruimte. Eenzaamheid onder ouderen vraagt extra aandacht. Juist zij hebben vaker een een luisterend oor nodig. Meerdere gemeenten maken hier werk van en bekommeren zich om hun oudere inwoners.

Meer zorgrestaurants in Rotterdam

In Rotterdam is ook aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. De gemeente stelt de komende jaren ruim twee miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de uitbreiding van het aantal zorgrestaurants in de wijken. Ouderen kunnen elkaar hier ontmoeten, samen eten en vaak ook andere activiteiten ondernemen. In de gemeente zijn er al verschillende plekken waar dit kan, maar als het aan het college ligt mogen dit er meer zijn. Wethouder Ronald Buijt van Zorg, Ouderen en Jeugdzorg: ‘Door deze subsidie kunnen ouderen elkaar op meer plaatsen in de stad ontmoeten en gezellig samen eten. Natuurlijk wel gezond en betaalbaar. Zo pakken we eenzaamheid onder ouderen aan.’

De subsidieregeling loopt tot en met 2026. In 2023 bedraagt de hoogte van de subsidie 450.000 euro, in 2024 is dit 680.000 euro en van januari 2025 tot en met december 2026 is er een jaarlijkse subsidie van 530.000 euro beschikbaar.

Pakketbezorgers houden oogje in het zeil

De gemeente Terneuzen heeft sinds het najaar van 2022 een ‘Signaalpunt tegen Eenzaamheid’. Iedereen die zich zorgen maakt om een andere inwoner kan hier eenvoudig en laagdrempelig een signaal doorgeven. De lokale welzijnsorganisatie aan-z pakt dit vervolgens op. Meldingen worden bijvoorbeeld gedaan door het bedrijfsleven en instellingen binnen de gemeente, maar ook door pakketbezorgers, de bibliotheek of een audicien. Signalering is een van de bouwstenen in een plan van aanpak tegen eenzaamheid van de gemeente. Het leidde al tot flink wat meldingen, zo vertelt een beleidsadviseur van de gemeente op eentegeneenzaamheid.nl, de site van het gelijknamige landelijke actieprogramma. Na een melding gaan maatschappelijk werkers binnen 24 tot 48 uur op pad en bekijken welke interventie er nodig is.

Hulpmiddelen voor beleid

Er zijn verschillende instrumenten die helpen om beleid te maken voor het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder inwoners. De routekaart van Movisie helpt gemeenten de aanpak van eenzaamheid onder alle lagen van de bevolking in kaart te brengen. De gemeente Zwolle ontwikkelde in dit kader onlangs een ouderenindex. Deze tool wordt gebruikt om op basis van data bewuster keuzes te kunnen maken over het beleid voor deze groep inwoners. Programmamanager Maaike Ganzeboom vertelt hier over het nut en de noodzaak van dit instrument.