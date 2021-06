Gevoelens van eenzaamheid zijn aan de orde van de dag, in verschillende lagen van de bevolking. Deze gemeenten brengen verschillende groepen inwoners bij elkaar om zo het gevoel van alleen zijn te bestrijden. Met initiatieven zoals schaaktafels in de openbare ruimte.

De cijfers liegen er niet om. Eenzaamheid is een urgent probleem bij verschillende groepen. Meer dan de helft van de 75-plussers zegt bijvoorbeeld zich eenzaam te voelen. Ook onder jongeren is het gevoel er alleen voor te staan het afgelopen jaar schering en inslag geweest. Door de coronamaatregelen werd deze doelgroep hard getroffen. Veel gemeenten hebben oog voor het onderwerp en houden tal van initiatieven. Bij een aantal van die projecten worden jongere inwoners met de oudere garde gematcht.

Samen schaken

Een van de middelen om eenzaamheid te bestrijden? Het plaatsen van schaaktafels in de openbare ruimte. Steeds meer gemeenten zetten zo’n tafel neer, zo schreef VNG Magazine dit voorjaar. Urban Chess is aan een opmars bezig. Er zouden al 24 gemeenten zijn die dit deden en achttien andere gemeenten voerden gesprekken erover.

Zo’n schaaktafel zorgt voor meer verbinding tussen jong en oud en kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Het is een laagdrempelige activiteit. Iedereen, ongeacht afkomst, inkomen of leeftijd kan het doen of leren. Een praatje is snel gemaakt, ook onder omstanders. Er kunnen op de plek van de tafels verschillende schaakactiviteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld tussen verschillende doelgroepen.

In Capelle aan den IJssel werden dertien tafels in de openbare ruimte geplaatst waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij is ook gedacht aan rolstoeltoegankelijke tafels. Ook in het Groningse park Noorderplantsoen werden recent schaaktafels geplaatst, in de gemeente Nijmegen wordt eraan gewerkt.

Jong voor oud

In Apeldoorn startte een prijsvraag met als inzet ideeën van jongeren voor ouderen. Jongeren met een goed idee over hoe je het verschil maakt voor oudere inwoners kunnen een filmpje insturen. Lokale ondernemers kunnen op hun beurt het idee adopteren. Het beste plan wordt tijdens het online event ‘Apeldoorn samen in actie tegen Eenzaamheid’ bekendgemaakt en wordt uitgevoerd door de ondernemers.

Door doelgroepen te combineren – jongeren, ouderen en het bedrijfsleven – hoopt Apeldoorn eenzaamheid te verminderen. Wethouder Nathan Stukker: ‘Hoe kan je als jongere het verschil maken voor een bekende of onbekend oudere? Daar laten we graag onze Apeldoornse jongeren over nadenken. Er zijn natuurlijk in Apeldoorn ook een hoop initiatieven. Het zou fantastisch zijn als we daar nog een aantal aan toe kunnen voegen met deze prijsvraag.’ In deze video leggen Apeldoornse jongeren het initiatief uit.

Babbelbankjes

Groningen zet zo’n tien tot twintig ‘babbelbanken’ in als middel tegen eenzaamheid. Zo’n 40 procent van de Groningers zou zich eenzaam voelen. Het probleem is onder ouderen meer aanwezig, maar ook jongere inwoners kampen ermee. Zo’n bank in de openbare ruimte moet jong en oud uitnodigen plaats te nemen en een praatje te maken. De banken hebben als doel een bescheiden bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken en bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van sociale interactie.

De gemeenteraad vroeg het college een kleinschalige campagne op te zetten om het doel van de bankjes in de betreffende gebieden te promoten. ‘Het is relatief goedkoop en goed uitvoerbaar, het hoeven namelijk geen nieuwe bankjes te zijn. Ook bestaande bankjes kunnen, met een likje verf en een QR-code of bordje met informatie over het bankje.’

Meer praktijkvoorbeelden?

Er wordt meer gedaan in gemeenteland om eenzaamheid te bestrijden. Drie voorbeelden uit de praktijk. In tal van gemeenten wordt in de Week tegen Eenzaamheid jaarlijks aandacht gevraagd voor het onderwerp. Zoals met deze praktijkvoorbeelden voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.