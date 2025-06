Valtes helpt gemeenten bij innovatie mantelzorgsteun

Voormalig wethouder Erjen Derks (34) werd geraakt door de verhalen van mantelzorgers op zoek naar support. Hij verliet de politiek om met AI-expert John Beuving, vier gemeenten en een aantal mantelzorgers het platform Valtes te lanceren. De app won meteen de publiekseditie van de Nationale Zorginnovatieprijs.

‘Steeds vaker zag ik het misgaan’, vertelt Erjen Derks (links op de foto). ‘Ouders die wanhopig streden om leerlingenvervoer voor elkaar te krijgen, naast het dagelijkse zorgvraagstuk. Of jonge mantelzorgers die zich meldden bij de leerplichtambtenaar. Terwijl wij aan bestuurlijke tafels praatten over ‘de-medicaliseren’ en ‘normaliseren’.’

Verhalen

Derks was wethouder in de gemeente Midden-Drenthe. Hij nam deel aan talloze vergaderingen, las beleidsstukken en woonde regiobijeenkomsten bij gericht op maatschappelijke impact. Maar het waren de verhalen van mantelzorgers die hem raakten. ‘Niet alleen binnen mijn portefeuilles, maar ook binnen mijn familie. Niemand noemde zichzelf mantelzorger en het vinden van de juiste ondersteuning leek eerder op toeval gestoeld.’

Innovatie hard nodig

Dat inzicht liet hem niet los. ‘Want naast de enorme druk die mantelzorgers nu al ervaren, wordt hun verantwoordelijkheid in de aankomende jaren alleen maar groter, gezien de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel.’ Derks maakt vervolgens een radicale keuze: hij stopt met zijn wethouderschap. Samen met AI-expert John Beuving start hij, in co-creatie met vier gemeenten en tientallen mantelzorgers het zorginnovatie-initiatief Valtes. Het platform personaliseert lokale en landelijke informatie, regelingen, lokale bijeenkomsten en praktische tips.

Prijswinnend concept

Succes blijft niet lang uit. Bij livegang van de app wint Valtes gelijk de publieksprijs van de Nationale Zorginnovatieprijs, wat de behoefte aan digitale instrumenten voor mantelzorgers onderstreept. Bovendien zijn sinds de lancering in mei 2024 al meer dan tien gemeenten aangesloten.

Assen enthousiast

Wethouder Jan Broekema van gemeente Assen noemt de app van Valtes ‘een logische stap om onze inwoners beter te ondersteunen’. Daarnaast delen meer dan vijftig organisaties, zoals MantelzorgNL, de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars en patiëntenverenigingen, hun kennis via de Valtes-app. ‘Het probleem is niet alleen dat mensen nu de weg niet vinden’, aldus Broekema. ‘De informatie is daarnaast versnipperd, zowel qua onderwerp als qua organisatie. Ook is de informatie per gemeente anders en sluit vaak niet aan bij wat mensen nodig hebben. Valtes brengt daar verandering in.’

Grote hulp voor gemeenten

‘Door informatie op het juiste moment aan te bieden, helpen we mensen eerder en beter’, aldus Valtes-initatiefnemer Derks. De onboarding van een gemeente kost gemiddeld slechts vier uur. Daarna draait Valtes het platform grotendeels zelfstandig, ingebed in het lokale netwerk van de gemeente en inclusief benodigde communicatie. Voor Derks is het meer dan een digitale innovatie. ‘Het gaat om erkenning. Om mensen echt vooruit helpen. Daarmee delen we de zorg.’ In 2025 verwacht hij dat nog eens tien andere gemeenten aansluiten. ‘De druk op mantelzorgondersteuners en welzijn neemt verder toe. Door digitalisering en personalisering van het informatieaanbod kunnen we helpen dit het hoofd te bieden.’

Over Valtes

Valtes is een platform dat mantelzorgers twee stappen verder helpt in de zoektocht naar ondersteuning en informatie. Ondertussen worden gemeenten, welzijnsorganisaties en het contactpunt mantelzorg ontzorgd en beter gepositioneerd. Neem voor een kennismakingsgesprek of meer informatie contact op met Erjen Derks via pro.valtes.eu/vng/ of 06-18239674