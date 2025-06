Twee derde gemeenten haalt deadline Spreidingswet niet

Alle Nederlandse gemeenten moeten op 1 juli samen 96.000 opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar hebben, zoals vastgelegd in de Spreidingswet. Veel gemeenten gaan deze doelstelling niet op tijd halen.

Dit blijkt uit een onderzoek van RTL nieuws. De onderzoeksredactie analyseerde de huidige situatie en constateert dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) momenteel 72.728 opvangplekken heeft gerealiseerd. Dit betekent dat er in de komende maand nog ruim 23.000 plekken moeten worden geregeld om aan de wettelijke norm te voldoen.

In gesprek

Het COA toont begrip voor gemeenten die de deadline niet halen, zeker als er al concrete plannen klaarliggen. Ook speelt mee dat de instroom van asielzoekers de afgelopen periode iets lager was. Het COA is met veel gemeenten in gesprek over het realiseren van langdurige opvanglocaties, maar benadrukt dat politieke besluitvorming, het maken van plannen en de bouw van asielzoekerscentra vaak veel tijd kosten.

Uit de rondgang van RTL Nieuws blijkt dat gemeenten verschillende redenen hebben waarom zij op 1 juli nog niet aan hun verplichtingen voldoen. Sommige gemeenten hebben al locaties op het oog, maar deze gaan pas later dit jaar of volgend jaar open. Veel andere gemeenten zijn nog bezig met het onderzoeken van geschikte locaties en geven aan hun aandeel te willen leveren, maar zijn nog niet zover in het proces.

Er zijn echter ook gemeenten die niet van plan zijn opvang te realiseren. Rucphen, Castricum en Waalre geven aan geen locaties beschikbaar te hebben. Achtkarspelen en Bunschoten stellen dat opvang momenteel onmogelijk is vanwege maatschappelijke en politieke omstandigheden. De gemeente Best wil wel, maar ervaart een gebrek aan draagvlak na protesten. Ook tegenstrijdige signalen vanuit het Rijk maken het voor sommige gemeenten lastig om beleid te voeren.

‘Niet solidair’

Daarnaast zijn er gemeenten die van mening zijn al voldoende te doen en weigeren extra opvangplekken te creëren, ondanks verzoeken van het Rijk. Zo noemt Enschede de opvang van 21 alleenstaande minderjarige vreemdelingen ‘onuitvoerbaar’ en weigert Leidschendam-Voorburg extra plekken bovenop de bestaande 280.

Het weigeren van opvangplekken legt extra druk op gemeenten die al veel doen. Commissaris van de Koning René Paas (Groningen) vindt dit niet solidair en roept het Rijk op om de wet te handhaven. Alleen in Groningen en Flevoland voldoen momenteel alle gemeenten aan de spreidingswet. Paas benadrukt dat eerlijke spreiding noodzakelijk is en verwacht dat het Rijk optreedt tegen gemeenten die hun wettelijke taak niet nakomen.