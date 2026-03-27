Minister doet dringend beroep op gemeenten voor asielopvang

Het is code rood in de asielopvang: als het zo doorgaat, zijn er deze zomer bijna 8.000 opvangplekken te weinig. Minister van Asiel en Migratie Van den Brink doet daarom een dringend beroep op alle gemeenten om asielzoekers op te vangen.

In de brief schetst de minister dat de asielketen momenteel tegen de grenzen van het mogelijke aanloopt. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is groot en heeft zichtbare gevolgen voor zowel de opvang als de directe omgeving. Door het tekort aan opvangcapaciteit moeten sommige opvanglocaties langer openblijven dan gepland. Op korte termijn bedraagt het tekort circa 4.500 opvangplekken, oplopend tot ongeveer 7.900 plekken tegen het einde van de zomer.

Volgens de minister maakt deze situatie duidelijk dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het kabinet zet enerzijds in op het verlagen van de instroom van asielzoekers en werkt anderzijds aan het realiseren van een stabiel opvanglandschap. In dat kader is voorzien in stabiele financiering van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en wordt uitvoering gegeven aan de Spreidingswet, die moet zorgen voor een evenwichtiger verdeling van opvangplekken over gemeenten.

Voor de korte termijn zijn deze structurele maatregelen echter onvoldoende. Daarom heeft de minister alle gemeenten in Nederland per brief opgeroepen om op zeer korte termijn extra (spoed)noodopvang te realiseren.

Binnenkort strengere brief

De minister roept gemeenten op snel hun verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn met gemeenten die al een bijdrage leveren. Een eerste stap kan zijn het aanbieden van noodopvang als overbrugging naar reguliere locaties. Als onderdeel van de uitvoering van deze wet ontvangen alle gemeenten binnenkort een brief. Hierin komt specifiek de lokale situatie aan de orde en wordt gemeenten als onderdeel van het interbestuurlijk toezicht gevraagd uitleg te geven als zij nog niet voldaan hebben aan de opgave. Naar aanleiding hiervan zullen volgende stappen gezet worden.

De VNG snapt de oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen. De vereniging hoopt “dat gemeenten kijken waar ze kunnen helpen”, aldus een woordvoerder.