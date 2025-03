Gesprekken over financiering jeugdzorg gaan informeel verder

Gemeenten en het Rijk voeren tot half april ‘informeel en vertrouwelijk overleg’ over de financiering van de jeugdzorg. ‘Hoewel de ernst en urgentie breed erkend worden, ontbreken nog concrete oplossingen.’

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van het zogenoemde overhedenoverleg, dat maandag plaatsvond in Den Haag. De gemeentekoepel benadrukt dat het kabinet ‘een wettelijke verantwoordelijkheid heeft om gemeenten adequaat te financieren voor hun taken, waaronder jeugdzorg’.

Uitwerking nodig

Gemeenten willen financiële oplossingen voor het naderende ravijnjaar 2026. ‘Tegelijkertijd is geconstateerd dat het kabinet aan het begin van het proces van besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota staat en een aantal punten in het kader van de jeugdzorg nog echt uitwerking behoeft.’

Tijdens het overhedenoverleg maandag is afgesproken dat het ministerie van VWS ‘met de grootst mogelijke urgentie verder spreekt met de VNG over de inhoudelijke contouren van de aanpak om de jeugdzorg houdbaar en beheersbaar te maken’.

Formeel wordt het overleg tussen Rijk en gemeenten pas hervat op 14 april. Tot die tijd vinden informele gesprekken achter gesloten deuren plaats. Ook dat kwamen de gesprekspartners maandag overeen.

Ledenbijeenkomst

De VNG gaat vrijdag bovendien in gesprek met de achterban naar aanleiding van de nijpende financiële situatie. ‘Om gezamenlijk op te trekken en de vervolgstappen te bepalen, organiseert de VNG op vrijdag 21 maart een ledenbijeenkomst in Den Haag. Hier bespreken we de uitkomsten van het overhedenoverleg en de koers richting het kabinet.’

Woensdag 26 maart staat een Kamerdebat gepland over de financiële positie van decentrale overheden. De VNG roept bestuurders op om ‘hierbij aanwezig te zijn en de gezamenlijke boodschap kracht bij te zetten’.