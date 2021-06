Den Haag biedt gratis menstruatieproducten aan

Den Haag gaat op een een aantal openbare toiletten gratis menstruatieproducten aanbieden. De gemeente start deze pilot zodat ook vrouwen in armoede aan de producten kunnen komen.

Het college zegt dit toe in antwoorden op raadsvragen. De fracties van GroenLinks en de Haagse Stadspartij hadden gepleit voor het initiatief. De partijen brachten een nieuwe wet in Schotland ter sprake, die moet regelen dat elke vrouw toegang heeft tot tampons en maandverband. Deze oplossing gericht op vrouwen in armoede zou ook in ons land welkom zou zijn.

Ongemak en schaamte

Door ontoegankelijkheid van menstruatieproducten worden bijvoorbeeld werk- of schooldagen gemist. Daarnaast leidt het tot ongemak en schaamte, maar ook tot het gebruik van ongeschikte alternatieven, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Tijdens de pilot worden menstruatieproducten beschikbaar gesteld in een aantal openbare gebouwen en de maatschappelijke opvang. ‘Gratis menstruatieproducten op publiek toegankelijke toiletten kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de Hagenaars die nu vanwege armoede niet over de juiste producten beschikken,’ schrijft het college.

Weinig vraag bij scholen

De gemeente maakte uit gesprekken met sportverenigingen en scholen overigens niet op dat daar behoefte is aan gratis maandverband en tampons. ‘Zij constateren dat er in de praktijk weliswaar weinig vraag is naar menstruatieproducten, maar zijn bereid een rol te spelen bij het verstrekken van de producten,’ zegt burgemeester Jan van Zanen toe in de brief.

Bij de voedselbank werd de behoefte hiernaar wel vastgesteld. ‘De voedselbank herkent de vraag naar menstruatieproducten en is bereid deze beschikbaar te stellen indien ze voorradig zijn.’ Het college onderzoekt wat de mogelijkheden en kosten zijn van het beschikbaar stellen van het productaanbod.