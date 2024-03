Was- en strijkservice verlaagt druk op Wmo-hulp

De was- en strijkservice wint aan populariteit onder gemeenten. Hierbij wordt het wassen en strijken als onderdeel van huishoudelijke hulp aan inwoners uit handen gegeven. Dit verlaagt de druk op hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Houten start de service vanaf april en ook Nijmegen begint binnenkort met een pilot.

Uitgangspunt van de service is dat het wassen en strijken van kleding van inwoners met een Wmo-indicatie centraal wordt uitbesteed. Doorgaans is dit onderdeel van de huishoudelijke hulp aan huis. De gemeente Epe werkt al vanaf 2016 met een Was & Strijk Service. Al snel volgden bijvoorbeeld Dinkelland en Haaksbergen en de jaren erna onder meer de Bilt en Drechtsteden.

‘Dit is een bewezen methode die al uitstekend werkt in allerlei gemeenten,’ aldus wethouder Mark Paters van de gemeente Twenterand, die de service in 2022 invoerde. Ook Borne begon dat jaar met een pilot van 2 jaar via WaST. ‘Een mooi voorbeeld van passende ondersteuning,’ vindt wethouder Martin Velten.

Veel kansen

Per april start ook Houten met eenzelfde pilot. Met deze nieuwe regeling kunnen volgens de gemeente thuiszorgmedewerkers aan meer inwoners huishoudelijke ondersteuning bieden. En een aantal inwoners met een uitkering kan weer aan het werk bij WaST. ‘Deze nieuwe service biedt Houten veel kansen,’ aldus wethouder Rosa Molenaar. ‘We verkorten de wachtlijsten huishoudelijke ondersteuning én voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit een opstap naar betaald werk.’

Kleinschalige pilot

Recent kondigde Nijmegen een kleinschalige pilot van 8 tot 12 maanden aan. Inwoners die een nieuwe indicatie voor hulp bij het huishouden krijgen, kunnen tijdens het experiment de was- en strijkservice gebruiken. Deze wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel is het verbeteren van de zelfredzaamheid onder inwoners, het betaalbaar houden van zorg binnen de Wmo en het creëren van banen binnen de Participatiewet.

Creatieve oplossingen

Volgens wethouder Grete Visser (Zorg) vraagt deze tijd namelijk om ‘creatieve oplossingen.’ De vraag naar huishoudelijke hulp neemt nog steeds toe en het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een uitdaging. ‘De druk op Wmo-voorzieningen neemt aanzienlijk toe door vergrijzing en capaciteitsvraagstukken. Daarbij stijgen de budgetten vanuit het Rijk niet evenredig mee met de toenemende vraag. Hierdoor moeten we de komende jaren scherpe keuzes maken,’ beschrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Uit gesprekken met andere gemeenten met een structurele was- en strijkservice kwam naar voren dat inwoners met een indicatie dit zelf via de service kunnen regelen. ‘Dit sluit mooi aan bij onze beleidsvisie en doelenboom, waarbij we sturen op zelfredzaamheid van de inwoner.’