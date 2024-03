Convenant Gezonde Sportevenementen uitgebreid

Foto: Geke Bosch

Afgelopen week tekenden 21 gemeenten voor de uitbreiding van het Convenant Gezonde Sportevenementen. Vanaf 2025 zijn ook verantwoord alcoholgebruik en een rookvrije omgeving onderdeel van de overeenkomst, die zich dan richt op de doelgroep jongeren tot 17 jaar.

Een groeiend aantal gemeenten heeft zich sinds 2018 aangesloten bij de ambitie van het gezonder maken van sportevenementen. De ondertekenaars van het Convenant Gezonde Sportevenementen startten 5 jaar geleden met richting geven aan een gezonder voedingsaanbod en gezondere sponsoring bij sportevenementen, met name voor jongeren. De evenementen moeten zo bijdragen aan het realiseren van een gezonde sportomgeving, is de gedachte.

Gezonde beweging

De 5 grootste Nederlandse gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag zetten toen hun handtekening, samen met een aantal sportmarketingbureaus, NOC*NSF en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). Daarna sloten ook het Voedingscentrum, de gemeenten Heerenveen, Alkmaar, Arnhem, Apeldoorn en alle Drentse gemeenten zich hierbij aan.

Door die samenwerking zijn veel internationale sportevenementen in Nederland de afgelopen 5 jaar gezonder geworden, aldus de organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de catering voor publiek en vrijwilligers, maar ook werd een gezond aanbod een voorwaarde in de subsidieregeling.

Rookvrij en verantwoord alcoholgebruik

De 21 gemeenten tekenden tijdens het WK shorttrack in Ahoy halverwege maart de uitbreiding van de overeenkomst. Vanaf 1 januari 2025 wordt er ook ingezet op de thema’s rookvrij en verantwoord alcoholgebruik. Daarbij wordt ook de doelgroep uitgebreid van jongeren tot en met 12 jaar naar 17 jaar.

‘Maak haast met preventie’

Volgens Sofyan Mbarki, de Amsterdamse wethouder voor Sport en Bewegen, is het een stap in de goede richting, maar nog niet genoeg. ‘Ik vind dat we ambitieuzer moeten zijn. Ik wil de nieuwe Kamerleden en een nieuw kabinet oproepen om haast te maken met het Nationaal Preventieakkoord. Preventie is heel veel beter dan genezen. Soms zal dit schuren met het commerciële belang, maar dat gaan we niet uit de weg, want dat zorgt uiteindelijk voor een beter resultaat.’