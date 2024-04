Gratis OV voor kinderen tegen vervoersarmoede

In Amsterdam mogen kinderen binnenkort opnieuw gratis met het openbaar vervoer (OV) reizen. Ook andere gemeenten zetten dit middel in, om zowel reizen met het OV te stimuleren als vervoersarmoede tegen te gaan.

In de gemeente Amsterdam kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar vanaf 20 juli tot en met 5 januari 2025 gratis reizen met de bus, tram en metro. De gemeenteraad stelde hiervoor een miljoen euro beschikbaar. Op deze manier wil de gemeente het OV toegankelijker en betaalbaarder maken voor Amsterdamse gezinnen.

Buiten de spits

Het is de tweede keer dat Amsterdam kinderen tot 12 jaar gratis met het OV laat reizen. Vorig jaar maakten bijna 17.000 kinderen gebruik van de tijdelijke actie. Dat komt neer op een kwart van de kinderen in de stad. Samen hebben zij bijna een miljoen ritten gemaakt. Uit de proef kwam onder meer naar voren dat ze vaak tijdens de spits op pad gingen met bus, tram of metro.

De tijden waarbinnen kan worden gereisd, past Amsterdam daarom aan omdat de gratis regeling vooral is bedoeld om kinderen de kans te geven in de vakantie of het weekend met het OV op stap te gaan. Deze keer is er dan ook voor gekozen om de kinderen tussen negen uur ’s morgens en negen uur ’s avonds gratis te laten reizen. Hierdoor kan de actie dit jaar voor hetzelfde geld ook ruim een maand langer doorlopen, aldus de gemeente.

Jong geleerd

Amsterdam hoopt dat de kinderen door deze gratis actie het OV ook daarna blijven gebruiken. ‘Op deze manier leren ze van jongs af aan hoe ze kunnen reizen met bus, tram en metro.’ De komende maanden worden kinderen en hun ouders via de kinderraad, de stadsdelen en via scholen gewezen op de mogelijkheid om vanaf 1 juli gratis OV aan te vragen. Mensen die zich online niet zo goed kunnen redden, krijgen hierbij ondersteuning. Hiervoor wordt het team ingezet dat normaal de aanvragen voor AOW’ers behandelt.

Haagse kinderen

Ook in andere steden kunnen kinderen gratis reizen. Zo mogen in gemeente Den Haag kinderen van 4 tot en met 11 jaar straks kosteloos met het OV op stap. Het college koos voor deze leeftijdscategorie, omdat die aansluit bij bestaande landelijke OV-chipkaartproducten. Ook kunnen de resultaten dan worden vergeleken met de regelingen in Amsterdam en Rotterdam, zo schrijft de raad. De gemeente vergoedt ook de kosten die ouders maken voor het kopen van een persoonlijke ov-chipkaart.

De proef begint in het derde kwartaal van 2024 en loopt tot eind volgend jaar. Als de pilot een succes blijkt, kan de raad besluiten om gratis OV voor deze leeftijdscategorie permanent in te voeren. Den Haag spreekt van een succes als minimaal 30 procent van de doelgroep zich aanmeldt voor de pilot.

Verkeersarmoede tegengaan

De gemeente Rotterdam startte in 2022 al een pilot met gratis OV voor kinderen. Met ingang van 2023 werd dit definitief voor alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Ook voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is er nu een regeling. Zij kunnen jaarlijks 350 euro krijgen, waarbij dat bedrag wordt gekoppeld aan het Jeugdtegoed voor reizen met het openbaar vervoer in 2024 en 2025. Dit jaar kunnen 9100 jongeren hiervan gebruik maken, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het gaat om jongeren van wie de ouders in 2024 tot 130 procent van het sociaal minimum verdienen.

De gemeente trekt in 2024 en 2025 jaarlijks bijna 3,2 miljoen euro uit om vervoersarmoede onder jongeren tot en met 17 jaar te voorkomen. Wethouder Natasha Mohamed-Hoesein van Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal: ‘We slaan met dit besluit twee vliegen in een klap. We voorkomen vervoersarmoede onder jongeren en bevorderen participatie van deze groep inwoners. Vanuit onze visie ‘Rotterdam voor iedereen’, is het belangrijk dat jongeren kunnen reizen naar een school of sport- en spelactiviteiten die wat verder uit de buurt liggen. Zonder dat ze zich daarbij zorgen hoeven te maken over de reiskosten.’

Gratis met de bus of tram

Ook op andere plekken is reizen met het OV soms gratis. Zo kunnen kinderen tot 12 jaar in de provincie Noord-Holland dit jaar voor nop met de bus reizen in een aantal gebieden. Dit geldt voor plekken waar de provincie opdrachtgever is voor het busvervoer. De provincie trekt hier jaarlijks 125.000 euro extra voor uit. In de provincie Utrecht, waar bijvoorbeeld de gemeente IJsselstein onder valt, geldt dit voor de bus en de tram. Om het kinderen en hun ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben kinderen geen apart vervoersbewijs nodig.