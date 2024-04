Half miljard bezuiniging op jeugdzorg in 2025 van tafel

De voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 gaat niet door. Dat staat in de Voorjaarsnota. Vanaf 2026 is er nog wel een bezuiniging van 511 miljoen euro gepland, maar het is aan een nieuw kabinet om dit door te zetten of niet. De sector is fel tegen invoering van een eventuele eigen bijdrage voor jeugdzorg om zo te besparen.

In 2025 wordt de besparing van ruim 500 miljoen euro gezocht bij allerlei andere posten op de hele begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat is vastgelegd in de Voorjaarsnota 2024. De 511 miljoen euro is een structurele besparing in het coalitieakkoord van het huidige kabinet vanaf 2026. Die komt bovenop een eerdere bezuiniging van 1 miljard euro in de sector, die momenteel wel wordt uitgevoerd.

Veel verzet

In de Eerste en Tweede Kamer en ook bij gemeenten en jeugdinstellingen is veel verzet tegen de extra besparing op de jeugdzorg, omdat de sector kampt met veel problemen zoals personeelstekorten en lange wachtlijsten. Daardoor komen veel kinderen die zorg of bescherming nodig hebben in de knel.

Al eerder liet staatssecretaris Van Ooijen, die over jeugdzorg gaat, meerdere opties bekijken om te besparen. Zelf zag hij de extra bezuiniging niet meer zitten, zo liet hij in januari tijdens een Kamerdebat weten. Hij noemde ze onverantwoord, omdat de jeugdzorg al in een erg lastig parket zit.

De onderhandelingen over de Hervormingsagenda Jeugd, met veranderingen om de eerder opgelegde 1 miljard euro te bezuinigen, verliepen moeizaam. Het overleg hierover lag een tijd stil en als onderdeel van de deal werd de extra bezuiniging in 2024 geschrapt.

Eigen bijdrage

Om de besparing vanaf 2026 wel te kunnen halen, kan een eigen bijdrage worden ingevoerd die ouders moeten gaan betalen, stelt het kabinet. De maatregelen hiervoor worden alvast voorbereid zodat een nieuw kabinet ermee aan de slag zou kunnen. Hoe een eigen bijdrage eruit kan zien, moet nog worden uitgewerkt. Zo kan die inkomensafhankelijk worden gemaakt of een maximum aan worden gekoppeld.

Fel tegen

Jeugdzorg Nederland is fel tegen het invoeren van een eigen bijdrage en waarschuwt ervoor dat mensen zorg zullen mijden die noodzakelijk is. ‘Het gaat hier om kwetsbare gezinnen en kinderen die het hardst hulp nodig hebben,’ zegt directeur Leon Noorlander. ‘Als deze mensen vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden, dan leidt dat tot een verergering van problemen en zullen er op termijn meer zware vormen van zorg nodig zijn.’

Onverteerbaar

FNV Jeugdzorg reageert verbolgen op de Voorjaarsnota. Volgens de vakbond is het ‘onverteerbaar’ om geld te vragen voor hulp aan kinderen. De praktische uitvoering van het innen van een eigen bijdrage roept ook vragen op. ‘Wie gaat dit geld innen? Moeten daarvoor extra administratieve lagen opgetuigd worden, die de besparing ongedaan maken?’

Volgens de FNV kan 1,5 miljard euro bezuiniging komen ‘uit de compleet versnipperde manier van organiseren van de jeugdzorg en de administratieve rompslomp die momenteel extreem veel tijd en geld opslurpt. De aanpak van die lagen blijft echter buiten schot, wordt in stand gehouden en in de toekomst zelfs uitgebreid.’